Дрони знову вдарили по Росії: у Чувашії зупинили роботу нафтоперекачувальної станції

Вибух. / © Getty Images

Сьогодні зранку, 27 вересня, безпілотники атакували Чуваську республіку РФ. Дрони завдали ударів по нафтоперекачувальній станції.

Про це повідомив очільник Чуваської Республіки Олег Ніколаєв.

“Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування БпЛА. Удару завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу”, - заявив російський чиновник.

З його слів, внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили.

Тим часом російське міноборони відзвітувало, що нібито протягом цієї ночі їхні сили ППО збили 55 українських безпілотників: 27 - над територією Ростовської області, по шість – над Астраханською та Воронезькою, а п'ять – над Волгоградською.

Нагадаємо, минулої ночі Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. Під прицілом був Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Уламки дрона впали на одну з установок заводу, виникла пожежа. Зазначається, що постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.