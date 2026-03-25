Російська нафта / © ТСН.ua

Реклама

Атаки українських безпілотників по об’єктах на північному заході Росії порушили роботу ключової інфраструктури експорту російської нафти. Порти Приморськ та Усть-Луга тимчасово зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, в Усть-Лузі територію об’єкта оточили, а вогонь охопив резервуари з паливом. Про постраждалих не повідомляється, проте масштаби пожежі виявилися значними.

Реклама

Російські чиновники заявили, що в Усть-Лузі спалахнула пожежа після атаки українського безпілотника.

Приморськ, що розташований через Фінську затоку на північ від Усть-Луги, також нещодавно став ціллю атаки. Внаслідок удару дронів на нафтових терміналах цього роту спалахнули великі пожежі.

У соцмережах поширюються відео із густими клубами чорного диму над портами.

Директор Берегової охорони Фінської затоки Юкка-Пекка Лумілахті повідомив Reuters, що пожежу в Приморську досі не повністю загасили.

Реклама

«Там досі горить майже так само, як і на початку. Це справді масштабні пожежі, і там величезна кількість диму», — сказав він.

За його словами, наразі витоку нафти внаслідок атак не було.

Хейккі Аутто, член фінського парламенту та голова комітету з питань оборони, розповів агентству Reuters, що у вівторок, коли він приземлився в аеропорту Гельсінкі у Фінляндії, він бачив величезний стовп чорного диму, що піднімався з боку порту Приморськ.

«Вражає, що бойові дії відбуваються так близько, навіть якщо ситуація з безпекою у Фінляндії не змінилася», — сказав він, додавши, що Європейський Союз мав би запровадити суворіші санкції, щоб зупинити експорт російської нафти без участі українських дронів.

Реклама

За оцінкою Reuters, атаки на балтійські порти стали одним із найсерйозніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі за останні роки війни.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр» повідомив, що українські безпілотники атакували нафтовий термінал у порту Усть-Луга Ленінградської області, де спалахнула масштабна пожежа, яка повністю зупинила перевалку пального.