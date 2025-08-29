Дрони зупинили роботу ще одного НПЗ у Росії

Росія втрачає підприємства нафтопереробки / © ТСН.ua

Після атаки українських дронів 28 серпня у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство, яке входить до Самарської групи НПЗ «Роснефти», лише тиждень тому відновило переробку нафти після ремонту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено обидві основні установки первинної переробки нафти: CDU-4 і CDU-5, кожна з яких має потужність 70 тисяч барелів на добу. Також постраждала частина допоміжних установок заводу.

Джерела повідомляють, що Куйбишевський нафтопереробний завод 21 серпня відновив роботу після капітального ремонту, який тривав від 1 липня.

Підприємство входить до Самарської групи нафтопереробних заводів «Роснефти» разом із Новокуйбишевським та Сизранським НПЗ.

Наразі Сизранський нафтопереробний завод також не працює, зупинившись 15 серпня через пошкодження дроном.

2 серпня Новокуйбишевський нафтопереробний завод також був атакований дронами.

Потужність Куйбишевського нафтопереробного заводу становить 7,0 мільйонів тонн нафти на рік, або близько 140 тисяч барелів на добу.

За даними галузевих джерел, у 2024 році Куйбишевський нафтопереробний завод переробив 4,7 мільйона метричних тонн сирої нафти, виробив 0,8 мільйона тонн автомобільного бензину, 1,4 мільйона тонн дизельного палива та 1,3 мільйона тонн мазуту.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про Афіпський (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область) нафтопереробні заводи.