Друг чи ворог: чи "здасть" Трамп Україну і якою може бути його політика

Уже скоро, 5 листопада, у Сполучених Штатах відбудуться вибори президента. За посаду президента знову змагатимуться чинний глава держави Джо Байден і попередній, 45-й президент США Дональд Трамп.

Гучні заяви експрезидента США викликали занепокоєння як у Європи, так і українців. І хоча ми не можемо стверджувати, що саме Трамп виграє наступні вибори, ТСН.ua вирішив зібрати всі сценарії і прогнози щодо того, яким буде ймовірне президенство Трампа і хто він для України – друг чи ворог.

Складна історія відносин Трампа і України

"Україна займає складне місце у світі Трампа", – зазначалося в одній із публікацій The Wall Street Journal.

Його колишній політтехнолог, а заразом екслобіст президента-втікача Віктора Януковича Пол Манафорт загримів за ґрати у справі про ймовірне втручання РФ у американські вибори. На початку березня 2019 року Манафорта засудили майже на 4 роки в'язниці за шахрайство, а згодом — ще до 3,5 років за відмивання грошей. У справі щодо відмивання коштів фігурували доходи, отримані від політичного консультування Януковича.

У 2020 році Трамп, будучи на посаді президента, помилував Манафорта.

Пол Манафорт / Фото: Associated Press

Під час своєї каденції, Дональд Трамп став першим президентом США, щодо якого двічі оголошували процедуру імпічменту. В одному з випадків не обійшлося без України.

У США навіть ініціювали розслідування, що у липні 2019 року тодішній очільник Білого дому нібито чинив тиск на президента Володимира Зеленського, щоб розслідувати причетність ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина Гантера до корупції.

Гантер Байден / Фото: Associated Press

На записі розмови Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

Ймовірно, Трамп має й особисту образу на Володимира Зеленського через цю всю історію.

Зустріч Зеленського і Трампа у 2019 році / Фото: Associated Press

Тому можна припустити, що через такі проблеми ставлення Трампа до України м'яко кажучи неоднозначне. Але його подальші заяви уже після каденції ще більше сплутують карти. Думки експертів кардинально відрізняють – від ледь не апокаліптичних і до прогнозів, що Трамп може стати рятівником України. Але експерти і політологи єдині в одному – те, що він непередбачуваний, і може втнути що завгодно.

Якою може бути політика Трампа щодо України

Посол США в Україні у 2006-2009 роках Вільям Тейлор заявив, що Трамп міг досі не визначитися у своїй політиці щодо України. Дипломат запевняє, що хто б не очолив Білий дім, підтримка України збережеться.

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі виданню "Факти.ІСТV" прогнозує два варіанти розвитку подій.

1. Трамп повністю перегляне всі угоди і підтримку, яку отримувала Україна не на користь Києва.

2. Підтримка не зменшиться, а можливо навіть збільшиться.

Трамп достатньо емоційна людина. Але з іншого – він вміє прораховувати наслідки від певних дій, хоча він їх дуже часто імпульсивно приймає. Він навіть колись про це говорив: що якщо РФ не пристане на якісь його пропозиції, він надасть Україні таку підтримку, про яку вона навіть не мріяла за час правління демократів, – вважає Рейтерович.

Саме Трамп надав Україні "Джавеліни"

Припускаючи, що Трамп на посаді президента заблокує постачання Україні зброї, варто нагадати, що саме за його каденції ЗСУ отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin. Попередник Трампа, Барак Обама категорично відмолявся надавати нашій країні летальну зброю. Зауважимо, що віцепрезидентом США за часів адміністрації Обами був саме Джо Байден. І за неофіційною інформацією саме Байден відповідав за зовнішньополітичні відносини Штатів із Східною Європою.

"Знаєте, Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп – "Джавеліни". Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island та Mark-6? Трамп. Хто воював із Північним потоком-2 і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Фортуна, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп", – нагадав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає NV.

Допомога Україні – вся справа у грошах

Дональд Трамп – бізнесмен і розглядає політику з точки зору бізнесу. Критикуючи військову та фінансову допомогу Україні, він назвав Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".

"Я вам кажу, Зеленський - один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він - найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть", – сказав він глузливим тоном.

Власне в цьому заключається суть: Трамп не проти допомоги Україні, він просто вважає, що ця допомага має бути у вигляді позик чи кредитів, а не безоплатною.

Політолог Ігор Рейтерович також вважає, що Трамп може переформатувати допомогу Україні – у вигляді кредиту, за рахунок конфіскованих російських активів чи прибутків від нафти, але не прямим коштом американських платників податків.

Ставлення до Путіна

Експерти зауважують, що Трамп уникає публічної критики російського диктатора. Під час виступу в Айові він заявив, що має хороші відносини з Путіним:

"Я й Путін спілкуємося добре (get along fine), дуже добре. І це добре, а не погано".

В інтервʼю CNN минулого року Трамп назвав Путіна "розумним хлопцем, який зробив величезну помилку".

Дональд Трамп та Путін. Архівне фото / Фото: Getty Images

Натомість, за інформацією The Wall Street Journal, Трамп на посаді очільника Білого Дому часто критикував Україну за корупцію, а також підтримував претензії Росії.

У виданні стверджують, що після першої зустрічі з Путіним у Німеччині у 2017 році Трамп висловлював невдоволення через підтримку Києва з боку Вашингтона, а у розмові з європейськими лідерами називав Україну "частиною Росії" та "вашою Україною".

У червні 2018 року під зустрічі "Великої сімки" в Канаді він нібито сказав, що Україна є "однією з найбільш корумпованих держав у світі".

Важлива заява на початку вторгнення

Тим не менш, на початку повномасштабного вторгнення Трамп тимчасово змінив риторику. У програмі Стюарта Варні на телеканалі Fox політик звинуватив Путіна, що той вбиває в Україні тисячі людей. Трамп наголосив, що за його каденції вторгнення Росії вдалося уникнути.

"Путін каже: "Не смійте нічого надсилати!" У той же час він убиває тисячі та тисячі людей. Він веде себе так, наче це ми – агресор. Ми надсилаємо 44-річний літак (йдеться про МІГи – Ред.), який, ймовірно, швидко збивають у небі. А він поводиться так, наче це ми – жахливі люди. Але це він убиває десятки тисяч людей, набагато більше, ніж нам повідомляють. Він зносить та підриває цілі будівлі. Тисячі людей убито. Коли він каже: "Не смійте цього робити", а ми на це відповідаємо: "О! Він сказав не робити цього, ми не хочемо розпочинати". Те, що він робить – це людська трагедія. У якомусь сенсі нічого подібного не було, точно з часів Другої світової війни", – говорив Трамп у березні 2022 року.

Також він сказав, що запустив би добування нафти у США. Це допоможе суттєво знизити ціни на нафту у світі, і відповідно війна в Україні закінчиться, бо Росія не матиме грошей на фінансування армії.

"Коли він [Путін] вторгається і вбиває тисячі людей, ми, що, просто сидітимемо і дивимось? Через 100 років у цій країні говоритимуть про те, яка ця трагедія! Яка жахлива історія! Ми не можемо цього допустити", – зазначив Трамп.

Крім того, він говорив про необхідність передачі Україні безпілотників.

Скандальний "мирний план", що злили ЗМІ і заява про бомбардування Москви

The Washington Post з посиланням на власні джереда, пише, що "пропозиція Трампа полягає в тому, щоби підштовхнути Україну до передачі Криму та Донбасу Росії". План нібито полягав у тому, щоб послабити Україну, не надаючи їй допомоги. Щоб уже після інавгурації Трампа, у січні 2025 року, Київ не мав іншого виходу, крім поступок Росії, зокрема й територіальних.

З іншої сторони, з таким мирним планом разюче контрастує нещодавня закрита заява Трампа на одному з передвиборчих заходів зі спонсорами. Її деталі описує той же The Washington Post.

"Наприклад, на одному заході він припустив, що бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань, чим здивував деяких донорів", – сказано у матеріалі.

Трамп постійно заявляє, що посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Чи можливо це насправді

Ми уже збилися з рахунку, скільки разів за час повномасштабного вторгнення Дональд Трамп запевняв, що зміг би зупинити війну за одну добу і посадити диктатора Путіна і Володимира Зеленського за стіл переговорів. Минулого року він порадив Україні "поступитися територіями". А нещодавно знову впевнено заявив, що "закінчить війну" РФ проти України у разі перемоги на виборах.

Професор історії Католицького університету Америки Майкл Кіммейдж в інтерв'ю "Перший Західний" припустив, що якщо перемовини з Росією не матимуть успіху, а Трамп не захоче виглядати невдахою, нездатним захистити інтереси США, тоді він може продовжити політику Джо Байдена і далі надавати зброю.

"Або він може піти на ескалацію. Не думаю, що він може покинути Україну, оскільки це б нашкодило Україні, Європі та США", – каже Кіммейдж.

"Ми знаємо, що Трамп вважає себе сильною людиною і не хоче, щоб його асоціювали з провалом у зовнішній політиці, – сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст, передає "Радіо Свобода".

За словами Гербста, перемога Росії в Україні, якби Трамп став президентом, виглядала б дуже схожою на його зовнішньополітичну поразку.

"Трамп розраховує мати розмову (з Путіним – ред.) із позиції сили, змусити Росію врегулювати ситуацію та вийти (з України – ред.)", – сказав конгресмен Річ Маккормік "Голосу Америки".

Український журналіст Віталій Портников вважає, що Трамп у разі свого обрання і не намагатиметься переконати Путіна, а просто назве свої умови. Коли він швидко зрозуміє, що з Путіним домовитися неможливо, тоді почне діяти зовсім інакше.

"Трамп – людина з завищеним его, і якщо це его підкреслює ще й посада президента США, то він щиро вірить у те, що якщо він зробить Путіну пропозицію, то Путін цю пропозицію має прийняти. А якщо Путін цієї пропозиції не прийме, то він може діяти силовим шляхом, тому що Путін його злякається", – каже журналіст.

Загроза Третьої світової

"Спочатку будуть спроби домовитися. Потім, коли стане зрозуміло, що Путін не хоче домовлятися, буде різке охолодження стосунків. А потім може відбутися силовий удар, і кожний вважатиме, що інший злякається. Однак, оскільки обидва живуть у власному світі, то не злякається ніхто, і розпочнеться Третя світова війна. Не знаю, буде вона також у Північній Америці чи тільки на території Європи", – каже Портников.

На його думку, під час цього глобального конфлікту суперники будуть обмінюватися ударами, в тому числі і ядерними. А Україна буде одним із театрів воєнних дій цієї війни, але не найголовнішим.

"Це може бути вже в наступні два-три роки", – підсумував журналіст.

Як передає ВВС слова Майкла Кіммейджа, стосовно ядерної війни Дональд Трамп може бути менш обережним, ніж його попередники.

На думку експерта, це потрібно для того, щоб покращити позиції під час переговорів і блефувати.

"Його анархічний стиль спілкування створює ризики. Він рубає з плеча – найчастіше через соціальні мережі. Не в змозі закінчити війну за 24 години, Трамп може підняти ставки, і Путін може відповісти тим самим", – припускає Кіммейдж.

У 2022 року у згадуваному нами інтерв'ю телеканалу Fox Трамп коментував ядерний шантаж Путіна.

"Він (Путін. – Ред.) каже, що вони мають ядерну міць. Але ми більш потужна ядерна держава. Я відновив наш ядерний потенціал так, як ніхто ніколи не вважав це за можливе. Він каже, що він – ядерна держава. Але ми – більша ядерна держава. У нас найкращі у світі підводні човни, найпотужніші розробки, які будь-коли створювалися. Найпотужніші машини коли-небудь створені. Ніхто не знає де вони знаходяться. Його слід попередити: "Якщо згадаєш це слово [ядерний] ще раз, то ми відправимо ці штуки [атомні підводні човни] до тебе, і вони патрулюватимуть твої береги", – різко зазначав Трамп

Трамп не добрий і не поганий для України

Зрештою, у світовій політиці не буває "чорного" і "білого" (окрім Росії і її сателітів, звісно). Кожен дбає виключно про власні інтереси. Про це наголосив колишній глава МЗС Павло Клімкін. На думку дипломата, Трамп не є добрим чи поганим для України. Він насамперед дбає про власні інтереси.

Клімкін зауважив, що в ЄС бояться, що Трамп буде непередбачуваним.

"І він може таким бути. У нього є певне середовище, з яким є можливість спілкуватися. Але навіть люди, які його добре знають, кажуть – може піти туди чи туди. Він спочатку одне каже про Україну, а потім каже – ні, Україна класна.

Трамп одне каже сьогодні, завтра друге, третє... Він може сказати – мені потрібно, щоб Україна і Росія говорили, але я збільшу допомогу Україні. Або якщо щось не відбувається, натисну на Росію. Або якщо Україна не захоче говорити – знайду важелі впливу", – каже ексміністр.

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