Орбан побідкався, що його країна економічно потерпає через запроваджені санкції проти країни-терористки Росії.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, який має проросійську позицію, заявив, що на саміті країн-членів ЄС закликатиме лідерів союзу переглянути санкції щодо Росії.

Про це друг Путіна написав у себе на сторінці у фейсбуці.

Очільник угурського уряду побідкався, що його країна економічно потерпає через запроваджені санкції проти країни-терористки Росії. А самі антиросійські санкції ЄС Орбан назвав " провальними".

"Для угорської економіки та угорських родин помилкові санкції Брюсселя вже є майже непосильним тягарем. На саміті ЄС, який розпочинається завтра, ми закликатимемо до переосмислення політики воєнних санкцій та переведення її на раціональну основу", – йдеться у його дописі.

Варто зазначити, саміт ЄС відбудеться 20-21 жовтня. Головна тема - ситуація на європейському ринку енергетики, що склалася через російську агресії проти України. Також учасники зустрічі будуть обговорювати шляхи подолання цінового тиску та захисту найбільш вразливих верств населення та бізнесу Євросоюзу.

Орбан неодноразово критикував та просив скасувати антиросійські санкції ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, неодноразово критикував санкції ЄС проти РФ. Аргументую він це тим, що санкції проти Росії заважають економічному розвитку Євросоюзу. Він закликає лідерів Європейського союзу скасувати усі санкції. Він вважає, що "санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%, а інфляція також впаде".

Нещодавно він знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх "невдалими". Ба більше, лідер Угорщини закликає до припинення вогню в Україні та мирних переговорів. На його думку, мирні переговори принесуть економічне полегшення.

Фото: ТСН.ua

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