Друг Путіна Орбан видав чергову цинічну заяву під час тосту: Угорщина межує з РФ, а не з Україною

Ймовірно, під німецькомовними він мав на увазі Австрію, а про Україну "забув" та "заселив" її росіянами.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вважаться другом Путіна, видав чергову цинічну заяву щодо України. Говорячи тост на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, політик сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, а не з Україною.

Про це повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Орбана.

"Не потрібно бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні і з Росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході - росіяни. Тож ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре керувати життям нації за таких обставин" - зазначив він.

Ймовірно, під німецькомовними він мав на увазі Австрію, а про Україну "забув" та "заселив" її росіянами.

Як повідомляє Радіо Свобода, на зневажливі висловлювання Орбана відреагували у МЗС України та викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому висловлено рішучий протест.

"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам. Угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами. Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", – йдеться у заяві МЗС.

Скандальні заяви Орбана

Проросійський угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово відзначається цинічними заявами на адресу Україну. Останнім часом у нього склалася тенденція. Прем'єр Угорщини за декілька днів заявив, що "Україна – "нічийна земля", "Час у війні на боці Росії" тощо.

Також серед нещодавніх цинічних висловлювань, що "Україна стає Афганістаном". На думку Орбана, Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року в Росії будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну.

Через зневажливе висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України.

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