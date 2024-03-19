"Друг" Путіна Сі Цзіньпін летить до Макрона із "важливим" повідомленням - Politico

Також очікується, що Макрон відвідає Китай цьогоріч.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі. Візит запланований на початку травня.

Про це повідомили Politico декілька чиновників у Парижі та Брюсселі.

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За їхньою інфомрацією, Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії. В іншому разі Пекін планує бойкотувати подібні зустрічі.

"Виступ китайського лідера збігається з 60-річчям дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" Сі з президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на війну Кремля в Україні", - сказано у повідомленні.

Співрозмовник, знайомий із ситуацією, сказав, що Франція " вимагає взаємності у відносинах з Китаєм, зокрема в ключовій сфері екологічного переходу".

Також очікується, що Макрон відвідає Китай цього року, однак поки Єлисейський палац не підтвердив поїздку.

Також у виданні додають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прямує до Китаю з візитом у квітні.

Нагадаємо, у Китаї заперечили звинувачення у постачанні зброї до РФ.

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