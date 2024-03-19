"Друг" Путіна Сі Цзіньпін летить до Макрона із "важливим" повідомленням - Politico

Також очікується, що Макрон відвідає Китай цьогоріч.
Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі. Візит запланований на початку травня.
Про це повідомили Politico декілька чиновників у Парижі та Брюсселі.
За їхньою інфомрацією, Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії. В іншому разі Пекін планує бойкотувати подібні зустрічі.
"Виступ китайського лідера збігається з 60-річчям дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" Сі з президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на війну Кремля в Україні", - сказано у повідомленні.
Співрозмовник, знайомий із ситуацією, сказав, що Франція "вимагає взаємності у відносинах з Китаєм, зокрема в ключовій сфері екологічного переходу".
Також очікується, що Макрон відвідає Китай цього року, однак поки Єлисейський палац не підтвердив поїздку.
Також у виданні додають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прямує до Китаю з візитом у квітні.
Нагадаємо, у Китаї заперечили звинувачення у постачанні зброї до РФ.
Провідні новини на сьогодні
- Ракетний голод для української ППО: як захиститися від ракет Путіна і до чого тут Швеція
- Мобілізація до "бусиків": що загрожує працівникам ТЦК за викрадення чоловіків – адвокат розповів
- Який вигляд має супер'яхта Медведчука зсередини і де вона зараз – ексклюзивний сюжет ТСН