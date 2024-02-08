"Друг Путіна" відвідає саміт, організований Зеленським: "У нас правильні відносини із Україною"

За даними українських ЗМІ, співорганізаторами саміту будуть прем’єр-міністр Албанії і президент України.
Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що буде присутній на саміті Західних Балкан і України.
Про це сербський президент сказав під час пресконференції після зустрічі із німецьким міністром оборони Пісторіусом, передає Radio Slobodna Europa.
Ба більше він заявив, що у Сербії та України "правильні відносини".
"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже правильні відносини з українським керівництвом", - сказав він, не розкривши деталі майбутнього засідання.
За інформацією джерел "ЄвроПравди", йдеться про саміт Україна – Південно-Східна Європа. Він запланований 28 лютого у столиці Албанії Тирані. Співорганізаторами саміту будуть прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Відомо, від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.
Нагадаємо, у жовтні 2023 сербський президент Вучич зустрівся у Пекіні із Путіним під час форумі "Один пояс, один шлях".
Читайте провідні новини дня:
- У Раді повідомили, коли закон про мобілізацію може набрати чинності
- Який обман приховує нова версія законопроєкту про мобілізацію: думка політичного експерта
- Байден різко висловився про блокування допомоги Україні і звинуватив Трампа