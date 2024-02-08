"Друг Путіна" відвідає саміт, організований Зеленським: "У нас правильні відносини із Україною"

За даними українських ЗМІ, співорганізаторами саміту будуть прем’єр-міністр Албанії і президент України.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що буде присутній на саміті Західних Балкан і України.

Про це сербський президент сказав під час пресконференції після зустрічі із німецьким міністром оборони Пісторіусом, передає Radio Slobodna Europa.

Ба більше він заявив, що у Сербії та України "правильні відносини".

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже правильні відносини з українським керівництвом", - сказав він, не розкривши деталі майбутнього засідання.

За інформацією джерел "ЄвроПравди", йдеться про саміт Україна – Південно-Східна Європа. Він запланований 28 лютого у столиці Албанії Тирані. Співорганізаторами саміту будуть прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Відомо, від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.

Нагадаємо, у жовтні 2023 сербський президент Вучич зустрівся у Пекіні із Путіним під час форумі "Один пояс, один шлях".

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