"Друг" Росії Орбан звинуватив Захід у нападі Путіна на Україну

Прокремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війни в Україні можна було б уникнути, якби не Захід, який не пішов на поступки Путіна.

Орбан вбачає у тому, що російський диктатор Володимир Путін напав на Україну, провину західних союзників.

Про це повідомляє Telex.

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Зазначається, Орбан пригадав, що Кремль наприкінці 2021-початку 2022 року висунув конкретні безпекові вимоги, які були передані США та членам НАТО. Зокрема про те, щоб Україна ніколи не стала членом Альянсу. Так як ультиматуми РФ відкинули, це спровокувало повномасштабне вторгнення Росії. На думку Орбана, Росія вирішила збройним шляхом забезпечити те, що не змогла отримати у перемовинах.

Також Орбан заявив, до війни в Україні би не дійшло, якби у вирішальні місяці президентом США був Дональд Трамп, а канцлером Німеччини - Ангела Меркель.

Нагадаємо, очільник угорського уряду Віктор Орбан розкритикував антиросійські санкції ЄС та закликав Європу до нової стратегії щодо війни в Україні. Як він вважає, нова концепція має зосередитись на мирних переговорах та складанні мирної пропозиції "замість перемоги у війні".

У Міністерстві закордонних справ відреагували на цинічні заяви Орбана та закликали угорського політика "називати речі своїми іменами". У відомстві зауважили, що його риторика - це "елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах".

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