Друга аварія за день: у російському порту Усть-Луга тоне танкер із мазутом

Це вже другий інцидент із суднами у РФ.

У російському порту Усть-Луга, що неподалік Санкт-Петербурга, зазнав аварії і тоне танкер. Попередньо, судно перевозило 130 тисяч тонн мазуту.

Про це пишуть росЗМІ.

Згідно з інформацією російських джерел, в машинному відділенні танкера пролунало кілька вибухів. Невдовзі його почала швидко заповнювати вода.

"Рятувальники вже виставили бонові загородження, витоків наразі немає. Екіпаж із 24 осіб не постраждав", - пишуть росіяни.

Нагадаємо, декількома годинами раніше іноземне суховантажне судно сіло на мілину біля порту Невельськ на Сахаліні. За даними Східного управління СК РФ на транспорті, судно перевозило вугілля.

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