Друга фаза операції ЗСУ у Курській області: влада оголосила евакуацію із нових районів

Райони, де проводиться евакуація, розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною.
У понеділок, 16 вересня, у Курській області оголосили про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів.
Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.
Він зауважив, що ці два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною, тому для "гарантування безпеки" жителів ухвалили відповідне рішення.
"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною. Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію і дружинників курського центру "Патріот", - написав він.
Він закликав місцевих жителів "із розумінням поставитися до поточної ситуації".
Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські військові розпочали у Курській області РФ другу фазу операції. Втім, самі ЗС України не коментували це.
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