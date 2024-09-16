Друга фаза операції ЗСУ у Курській області: влада оголосила евакуацію із нових районів

Райони, де проводиться евакуація, розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною.

У понеділок, 16 вересня, у Курській області оголосили про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

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Він зауважив, що ці два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною, тому для "гарантування безпеки" жителів ухвалили відповідне рішення.

"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною. Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію і дружинників курського центру "Патріот", - написав він.

Він закликав місцевих жителів "із розумінням поставитися до поточної ситуації".

Мапа евакуації із Курської області. Фото із телеграм-каналів

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські військові розпочали у Курській області РФ другу фазу операції. Втім, самі ЗС України не коментували це.

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