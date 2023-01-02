Друга хвиля мобілізації в Росії: в Естонії розповіли про бойові якості майбутніх новобранців

Естонська влада припускає, що друга хвиля мобілізації в Росії відбудеться незабаром.

Зважаючи на те, що прихована мобілізація в Росії триває, незабаром там можуть офіційно оголосити другу хвилю. Щодо цього висловився речник Міністерства оборони Естонії Тааві Лаасік. Він, зокрема, відмітив бойові якості майбутніх російських новобранців.

Про це йшлося у його коментарі ERR.

За словами речника, бойові якості майбутніх мобілізованих росіян будуть ще гіршими, ніж у першій хвилі.

Естонська влада не має даних про можливий початок другої хвилі мобілізації в Росії, але припускає, що вона відбудеться.

"Вони можуть організувати другу хвилю мобілізації, але можна припускати, що її якість буде ще гірша від першої. Водночас важливо не забувати, що прихована мобілізація в Росії не припинялася. Лунали заяви, що мета мобілізації досягнута, але відповідна діяльність тривала", – сказав речник.

Раніше український вйськовий експерт Олег Жданов зазначив, що президент РФ Володимир Путін готує країну до масштабної війни – до останнього росіянина.

Тож, часткова мобілізація в Росії виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

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