Друга хвиля мобілізації в Росії: в Естонії розповіли про бойові якості майбутніх новобранців

Естонська влада припускає, що друга хвиля мобілізації в Росії відбудеться незабаром.
Зважаючи на те, що прихована мобілізація в Росії триває, незабаром там можуть офіційно оголосити другу хвилю. Щодо цього висловився речник Міністерства оборони Естонії Тааві Лаасік. Він, зокрема, відмітив бойові якості майбутніх російських новобранців.
Про це йшлося у його коментарі ERR.
За словами речника, бойові якості майбутніх мобілізованих росіян будуть ще гіршими, ніж у першій хвилі.
Естонська влада не має даних про можливий початок другої хвилі мобілізації в Росії, але припускає, що вона відбудеться.
"Вони можуть організувати другу хвилю мобілізації, але можна припускати, що її якість буде ще гірша від першої. Водночас важливо не забувати, що прихована мобілізація в Росії не припинялася. Лунали заяви, що мета мобілізації досягнута, але відповідна діяльність тривала", – сказав речник.
Раніше український вйськовий експерт Олег Жданов зазначив, що президент РФ Володимир Путін готує країну до масштабної війни – до останнього росіянина.
Тож, часткова мобілізація в Росії виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.
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