Друга хвиля вибухів у Лівані: що відомо про смертоносні пристрої зв’язку

Нові вибухи у Бейруті пролунали в той самий час, коли хоронили загиблих від інцидентів із пейджерами бойовиків “Хезболли”.

У Лівані два дні поспіль масово вибухали пристрої зв'язку. Спершу це були пейджери, далі — рації. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 32 людини, близько 3,5 тисячі — отримали поранення. Терористичне угруповання “Хезболла”, яке має в Лівані політичне представництво, звинувачує в усьому Ізраїль, який досі не коментує своєї причетності незважаючи на те, що про це пише вся преса світу з посиланням на анонімні джерела.

Про подробиці інцидентів йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Друга хвиля вибухів у Бейруті сталася в той самий час, коли хоронили загиблих від інцидентів із пейджерами бойовиків “Хезболли”.

“Ми вийшли подивитися, що відбувається, коли почули, як щось вибухнуло на вулиці. Люди бігли врізнобіч, хтось вкритий кров'ю, кров була на асфальті, кров’ю була вкрита машина. Повз нас біг дуже знервований юнак, ми спитали, що сталося, і він сказав, що одна з рацій, якими тут користувалися охоронці з “Хезболли”, вибухнула просто в нього в руках. І далі всі охоронці почали хутко знімати рації, діставати з них батарейки. Наш оператор намагався це знімати, але його одразу оточили розлючені бойовики і змусили це припинити”, - описувала побачене репортерка британського Sky News Алекс Кроуфорд.

Що відомо про смертоносні гаджети

Це сталося рівно за добу після того, як по всьому Лівану прокотилася хвиля вибухів від пейджерів. Вони схожі на ті, які виготовлені тайванською компанією Голд Аполло, але тайванці категорично заперечили свою причетність, пославшись на угорську компанію, що купила права на бренд і виготовлення пейджерів власноруч.

Американське видання The New York Times з посиланням на джерела в розвідці, стверджує, що насправді ця угорська компанія була ізраїльською. Мовляв, це ізраїльські спецслужби виготовили і продали ворогам пейджери. Безпековий спеціаліст Харел Менашрі вважає: операцію планували геть інакше. Щось примусило приводити її в дію раніше.

“На це пішло багато часу, дуже багато людей і ресурсів. Наскільки я розумію, така операція має починати війну. І я думаю, щось примусило її активувати саме зараз, а не тоді, коли планувалося. Проблема в тому, що таке можна зробити лише раз. Більше ворог на це не купиться”, - зауважив він.

Офіційний Ізраїль досі утримується від коментарів. Сполучені Штати заявляють, що в операції участі не брали. В Угорщині депутат від ультраправої партії “Йоббік” Елод Новак намагається прорватися до компанії, що виготовляла пейджери, але йому, як і численним журналістам, двері не відчиняють.

“Ми наполягаємо на тому, щоб негайно зібралася рада національної безпеки. Бо Угорщину вплутали і використали в терористичному акті, скоєному Ізраїлем в Лівані в безпрецедентний в історії спосіб”, - говорить він.

Угорський прем'єр Орбан вважає за краще не втручатися. Його речник заявив: зареєстрована в Угорщині компанія - просто торговий посередник. За вказаною адресою сидить один менеджер. Жодної технології на території Угорщини не виготовляли, жодних пристроїв на території Угорщини ніколи не було.

Тим часом провідні спеціалісти світу дістали другу загадку - рації, які на вигляд мають японське походження.

Надвечір ліванська армія уже сама контрольовано підривала свої рації, аби убезпечитися від інцидентів.

Що кажуть в Ізраїлі

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу услід за своїм міністром оборони у телеефірі пообіцяв, що усі ізраїльтяни, які були змушені ще минулої осені евакуюватися з північних районів країни через острах ударів від “Хезболли”, невдовзі зможуть повернутися додому.

Після найкривавішого теракту в історії Ізраїлю минулого жовтня, в якому терористичне палестинське угруповання ХАМАС діяло скоординовано із проіранською “Хезболлою”, біженцями у власній країні залишаються близько 70 тисяч людей.

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Нагадаємо, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані втратив одне око і дістав серйозні поранення іншого внаслідок вибуху пейджера під час серії таких інцидентів, які сталися у вівторок, 17 вересня.

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