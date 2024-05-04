Друге президентство Трампа ознаменує кінець Глобального Заходу – Financial Times

В інтерв'ю журналу Time кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповів про свої плани після того, як переможе на виборах та повернеться до Білого Дому. Європі слід серйозно поставитися до цих заяв і підготуватися до можливого другого президентства Трампа, тому що інші стратегії були б необачними.

Про це пише Financial Times.

Крім змін, які Трамп збирається внести в життя американців, деякі з його найясніших заяв стосувалися Європи. Його ставлення до НАТО як до "платного клубу", де членський внесок союзників дорівнює 2% від ВВП, а також обіцянка посилити трансатлантичну торговельну війну, яку він розпочав під час свого першого терміну на посаді президента США, прозвучали не вперше. Однак насторожує те, що Трамп кілька разів наголосив на цих питаннях.

"[ЄС] жорстокий з нами у питаннях торгівлі. Їм не потрібні наші автомобілі, їм не потрібне наше сільське господарство. Вони нічого від нас не хочуть. Це вулиця з одностороннім рухом. Ну, те саме і з НАТО. Вони дуже погано до нас ставляться. Вони не платять за рахунками", – заявив Трамп.

Якщо в такій ситуації Європа сподіватиметься, що Трамп програє на виборах у листопаді, це буде необачною ставкою, йдеться в статті FT. Видання зазначає, що у 2020 році Байден виграв президентські вибори з відривом трохи більше ніж 4%. Але останні три місяці опитування показують, що Трамп випереджає свого "заклятого" опонента на 1,5%. І хоча попереду ще 6 місяців передвиборчих перегонів і ситуація теоретично може змінитись у будь-який бік, якби доля крісла в Овальному кабінеті вирішувалася сьогодні, його зайняв би Дональд Трамп.

Друга стратегія, до якої схиляються багато бізнес-лідерів США, полягає в тому, що у свій перший президентський термін Трамп "поводився не так вже й погано", тому життя продовжиться за будь-якого результату виборів.

Наприклад, виконавчий директор JPMorgan Джеймі Даймон нещодавно заявив, що в обох кандидатів є сильні сторони і його компанія "виживе і процвітатиме у будь-якому випадку". Однак для Європи така стратегія теж була б безрозсудною.

"Різниця між 2024 і 2016 роками, коли Трамп востаннє ставав президентом, полягає в тому, що цього разу він має план. З погляду Європи це виглядало б як Фортеця Америка. Ба більше, тепер він може залучити для цього низку істинно віруючих", – пишуть автори статті.

Аналітики видання вважають, що Трамп збере свою команду із перевірених європейських скептиків та явних єврофобів. Тому нечисленні прихильники Трампа серед європейських лідерів, такі як Віктор Орбан в Угорщині та, можливо, Джорджія Мелоні в Італії, навряд чи змінять його плани щодо Євросоюзу.

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Серед основних політичних гравців Європи популярна ще одна стратегія – "приборкати тигра". Наприклад, Лейбористська партія Великої Британії, яка, на думку авторів статті, ймовірніше переможе на наступних виборах, намагається налагодити контакти з ключовими фігурами в оточенні Трампа. Але Лондон і так має всі шанси домовитися зі США при Трампі і навіть отримати вигоду від його президентства, оскільки більше не є частиною ЄС.

Такі висновки можна зробити на підставі документа Фонду спадщини Трампа "Проект 2025", який де-факто є планом президентства Трампа. У цьому 887-сторінковому документі Великобританію виділено як єдину країну, з якою трампістські США прагнутимуть розширити торгівлю.

"Жодна з цих тактик — сховати голову в пісок, подружитися з Трампом або навіть вітати його — не є надійною. Більш серйозна реальність полягає в тому, що другий термін Трампа, швидше за все, ознаменує кінець Заходу як ідеї, що організує світ. Це була б чудова новина для Путіна та жахлива для України. Це також могло б відкрити ядерну скриньку Пандори", – пишуть автори статті.

Журналісти зазначають, що якщо у випадку перемоги Трампа НАТО більше не зможе розраховувати на "американську парасольку", деякі європейські країни, такі як Німеччина та Польща, можуть розглянути можливість створення ядерної зброї.

Нагадаємо, Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що результати президентських виборів у США – це останнє, про що він переймається. Міністр зазначив, що життя навчило українців бути готовими до будь-якого розвитку подій, виживати та перемагати за будь-яких обставин.

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