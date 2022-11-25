Друге за величиною місто в Саудівській Аравії затопило, авта пливуть вулицями: апокаліптичне відео

Через зливи ділянку дороги, яка веде до священного для мусульман міста Мекка, довелося закрити для проїзду.
Зливи затопили Джидду, друге за величиною місто в королівстві Саудівська Аравія, розташоване на узбережжі Червоного моря. Рух транспорту на вулицях неможливий, бурхливі потоки зносять автомобілі. Туристи намагаються покинути місто, але частину рейсів у міжнародному аеропорту також скасовано.
Про це повідомляє державний телеканал Al Ekhbariya.
Опубліковані в соцмережах кадри з вулиць міста — апокаліптичні. Потоки води зносять все на своєму шляху, затоплюючи будинки та змиваючи з доріг авта.
Jeddah, Saudi Arabia today!— Mohammed (@IKON1436) November 24, 2022
May Allah protect everyone there. pic.twitter.com/dZ0u0zDCMn
Torrential downpour in #Jeddah right now, urban flooding in different localities of the city. pic.twitter.com/uvmJn6VmWz— PakWeather.com (@Pak_Weather) November 24, 2022
За розпорядженням влади у Джидді та довколишніх містах закрито школи заради безпеки учнів. Служби дорожньої безпеки закрили ділянку дороги, яка веде до мусульманської святині — міста Мекки.
Jeddah right now #جده_تغرق pic.twitter.com/Bo7m9qh71w— Zeeshan Khan (@Zeeshan_Khan151) November 24, 2022
Please pray for #jeddah pic.twitter.com/ujtndTekmg— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 24, 2022
Джидда щороку потерпає від злив і повеней, і місцеві жителі вже давно скаржаться на відсутність адаптованої інфраструктури в цій здебільшого пустельній та спекотній країні.
Saudi Arabia under heavy rainfall. From Jeddah Madina Road. #جدة_الأن #السعودية #KSA pic.twitter.com/qcwxZNMo4s— Dr KM Bahauddeen (@_bahaudden) November 24, 2022
Pray for Jeddah #jeddah pic.twitter.com/9sl8YEUvQO— Kuwait UPTO DATE (@kuwait_uptodate) November 24, 2022
Нагадаємо, раніше штат Нью-Йорк у Сполучених Штатах зіткнувся з сильним сніговим штормом - у деяких місцях сніговий покрив сягав понад півтора метра. Двоє людей померли від серцевих ускладнень, пов'язаних із прибиранням снігу.
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