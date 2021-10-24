Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі

Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі

Уряд США призначав винагороду “за його голову” в розмірі 5 млн доларів.

Організатора трафіку кокаїну з Колумбії Дайро Антоніо Усуга, більш відомого як Отоніель, схопили в його сільському домі у провінції Антиокія на північному заході країни, на кордоні з Панамою.

Відео із затриманим наркобароном, якого доставили до столиці країни Боготи, опублікував у неділю, 24 жовтня, президент Колумбії Іван Дуке у Twitter.

До операції із затримання Отоніеля було залучено як поліцейських, так і військових, включно з підрозділами авіації. Загалом у ній брали участь 500 бійців та 22 вертольоти, один поліцейський загинув.

En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias ‘Otoniel’, el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/hhda3b5Zgz — Iván Duque (@IvanDuque) October 24, 2021

Раніше за інформацію про місцезнаходження цього наркоторговця уряд Колумбії обіцяв $800 000, а уряд США призначив винагороду $5 млн “за його голову”.

"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті", – заявив Дуке, порівнявши цю подію із затриманням Пабло Ескобара в 1990-х.

Злочинний клан, на чолі якого стояв Отоніель, поліція Колумбії називає наймогутнішою злочинною організацією в країні, до якої належить близько 1800 озброєних членів. Банда займається торгівлею наркотиками і людьми, контрабандою, незаконним видобутком золота і здирництвом.

Отоніелю пред'явлено звинувачення в контрабанді кокаїну в США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей. У 2009 році йому було пред'явлено звинувачення в США, що може привести до його екстрадиції.

Нагадаємо, раніше австралійська поліція вилучила найбільшу в історії країну партію наркотиків. 450 кілограмів героїну виявили в порту Мельбурна на човні, який прибув із Малайзії.

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