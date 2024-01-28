Другий після Путіна: ЦВК Росії прийняла документи від "сталінського кандидата"

Сергій Малінкович стверджує, що зібрав необхідні 100 тисяч підписів на свою підтримку.

У неділю, 28 січня, Центральна виборча комісія Росії прийняла документи від кандидата в президенти Сергія Малінковича, якого висунула партія "Комуністи Росії". На сайті партії його називають "сталінським кандидатом".

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

У ЦВК заявили, що представники "Комуністів Росії" принесли 19 коробок із підписними листами. Тепер відбувається їх перевірка, на яку відведено 10 днів. Закон у РФ вимагає зібрати 100 тисяч підписів на свою підтримку для реєстрації кандидатом.

Малінкович став другим після Путіна кандидатом, який приніс до ЦВК потрібну кількість підписів.

На виборах 2018 року представником "Комуністів Росії" на виборах президента РФ був Максим Сурайкін. Виборча кампанія цієї партії переважно спрямована на те, щоб забрати голоси у КПРФ, тобто вона фактично працює на чинну владу Кремля.

Загалом підписи для реєстрації кандидатом у президенти РФ збирали або продовжують збирати вісім осіб. Серед них - єдиний із усіх кандидатів, який відкрито виступає проти війни в Україні Борис Надєждін. Трьох кандидатів від представлених у Держдумі партій ЦВК раніше зареєструвала без збору підписів.

Термін подання документів до ЦВК спливає 31 січня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія РФ відхилила кандидатуру на президентських виборах журналістки Катерини Дунцової, яка виступає за припинення російського вторгнення в Україну та звільнення політв’язнів.

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