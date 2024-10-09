Другий Саміт миру може відбутися в грудні за присутності Росії — український дипломат

Туреччина буде важливою учасницею цієї зустрічі, оскільки має досвід посередництва в інших конфліктах.

Україна прагне організувати новий мирний саміт до кінця цього року і хоче, щоб цього разу на ньому були присутні представники Росії. При цьому будь-які прямі двосторонні переговори з Москвою на зустрічі виключені.

Про це заявив у середу, 9 жовтня, посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в Анкарі, передає Reuters.

“Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягти справедливого миру в Україні. Ми не говоримо тут про формат, коли Україна і Росія сидять одна навпроти одної і Україна прислухається до вимог Росії”, – наголосив український дипломат.

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За його словами, бачення України полягає в тому, щоб спільно з міжнародним співтовариством укласти перелік кроків, які можна зробити для справедливого миру в Україні, і вимог до Росії, які можна буде поставити на основі цього списку.

“Це не буде пряма двостороння зустріч, швидше за все, це буде у форматі, де також будуть залучені треті сторони і [переговори] будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року”, - наголосив Боднар.

При цьому український посол зауважив, що Туреччина, яка прагнула підтримувати теплі стосунки як з Україною, так і з Росією під час війни, буде важливою учасницею цієї зустрічі, оскільки має досвід посередництва в інших конфліктах.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024 року, як було заплановано раніше.

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