Другий саміт у Парижі: Макрон зробив нову заяву про гарантії безпеки

На другому надзвичайному саміті, який відбувся 19 лютого у Парижі, лідери країн обговорювали встановлення миру та гарантії безпеки для України.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі на платформі Х.

За словами французького лідера, у нього відбулася тривала розмова з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Усі вони висловили спільну позицію щодо міцного миру в Україні.

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“Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом”, - повідомив Макрон.

Учасники саміту висловили підтримку прагненню президента США Дональда Трампа покласти край загарбницькій війні, яку Росія вела майже три роки, але при цьому повинні бути дотримані такі принципи:

Україну потрібно завжди залучати та поважати її права;

мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними гарантіями;

необхідно враховувати європейські проблеми безпеки.

“Ми переконані в необхідності збільшення наших видатків і наших можливостей у сфері оборони та безпеки для Європи та кожної з наших країн. Рішення будуть ухвалені в найближчі дні та тижні”, - написав Макрон.

Нагадаємо, 19 лютого Франція організувала ще одну зустріч для обговорення ситуації в Україні та європейської безпеки, на яку запросила країни ЄС, що не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

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