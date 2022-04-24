Другий тур президентських виборів у Франції: коли чекати на результати перших екзитполів

Офіційні підсумки виборів будуть оголошені Конституційним судом 27 квітня.
У Франції триває другий тур президентських виборів, у яких за пост президента борються Еммануель Макрон і лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
Як повідомили у Департаменті правової та адміністративної інформації Франції, виборчі дільниці відкрились о 8:00 за місцевим часом і закриються о 19:00. У великих містах проголосувати можна до 20:00.
Результати перших екзит-полів можна очікувати після закриття виборчих дільниць. А офіційні підсумки виборів будуть оголошені Конституційним судом 27 квітня.
Згідно з результатами останніх соцопитувань, Макрон заручився підтримкою 57,5% респондентів, Ле Пен – 42,5%.
У країні з населенням близько 67 млн осіб правом голосу володіє 48,7 млн виборців. Президента Франції обирають загальним прямим голосуванням на 5 років. Пост глави держави не можна займати більше двох термінів поспіль.
Нагадаємо, що Ле Пен заявила, що в разі її перемоги країна вийде із військового командування НАТО. А зі слів чинного президента Макрона, Марін спробує вийти також і з Європейського Союзу, хоча вона це спростувала.
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