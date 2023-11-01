Другий в історії чоловік, якому пересадили серце свині, помер через 6 тижнів після операції (фото)

Другий у світі чоловік, якому пересадили серце свині, помер через шість тижнів після імплантації органу.

Про це пише nypost.com з посиланням на Медичний центр Університету Меріленду.

58-річний Лоуренс Фаусетт — ветеран ВМФ і відставний лаборант Національного інституту охорони здоров'я — почав виявляти ознаки того, що його організм відкидає свиняче серце лише за декілька днів до його смерті 30 жовтня.

До цього він добре прогресував у фізіотерапії, щоб відновити здатність ходити, і, за даними медичного центру, він навіть мав сили грати в карти з дружиною.

Фото: Medicalxpress

В останні тижні свого життя у Фаусетта з Фредеріка, штат Меріленд, склалися неймовірно особливі стосунки зі своєю хірургічною командою. За словами його хірурга, доктора Бартлі П. Гріффіта, він усвідомлював, що його операція матиме значення для великих медичних досягнень у майбутньому.

"Останнім бажанням Фаусетта було, щоб ми максимально використали те, що ми дізналися з нашого досвіду, щоб іншим гарантували шанс на нове серце, коли людський орган недоступний", — додав Гріффіт. "Потім він сказав команді лікарів і медсестер, що зібралася навколо нього, що любить нас. Нам його дуже не вистачатиме".

Фаусетт вперше поступив до UMMC 14 вересня на термінальній стадії серцевої недостатності і тоді потребував реанімації.

Наступного дня він отримав схвалення FDA на операцію з ксенотрансплантації як крайній захід, оскільки інші проблеми зі здоров'ям не дозволяли Фаусетту зробити традиційний людський трансплантат.

Фото: Medicalxpress

Серце, яке подарували Фаусетту, було модифіковано, щоб видалити певні гени свині, а також додати людські, щоб запобігти відторгненню.

Минулого року UMCC завершила першу у світі трансплантацію серця свині 57-річному Девіду Беннетту-старшому, який прожив із цим органом два місяці, перш ніж він заразився свинячим вірусом.

"Як і у випадку з першим пацієнтом, Девідом Беннетом-старшим, ми маємо намір провести великий аналіз, щоб виявити фактори, яких можна запобігти при майбутніх трансплантаціях; це дозволить нам продовжувати рухатися вперед і навчати наших колег у цій галузі нашого досвіду", - додав хірург Мухаммад Мохіуддін. "Ми не можемо висловити достатню подяку Фаусетту та його сім'ї за те, що вони дозволили нам продовжувати досягати значних успіхів на шляху до того, щоб зробити ксенотрансплантати реальністю".

Фото: AP

Нещодавно NYU Langone Health успішно пересадила нирку свині пацієнту зі смертю мозку за допомогою аналогічного процесу редагування генів. У вересні орган успішно подолав двомісячний поріг, перш ніж реципієнт Моріс Міллер помер через 61 день після операції.

Нагадаємо, на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Зараз у лікарнях Вінницької області залишаються 144 пацієнти із гепатитом А.

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