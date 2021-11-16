Другий випадок в історії: жінка повністю позбулася ВІЛ без медикаментів

Другий випадок в історії: жінка повністю позбулася ВІЛ без медикаментів

Вісім років жінка страждала від ВІЛ-інфекції та не приймала жодних ліків.

30-річна мешканка аргентинського міста Есперанса вилікувалась від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) природним шляхом без ліків чи трансплантації кісткового мозку. Хворобу діагностували у неї вісім років тому.

Про це повідомляє Daily Mail.

Всі ці роки жінка страждала від ВІЛ-інфекції та не приймала жодних ліків, крім пів року, коли була вагітна. Вона побоювалася того, що хвороба може передатися немовляті.

Але тепер лікарі діагностували, що жінка повністю позбавилася вірусу. За словами медиків, це другий випадок в історії, коли імунна система людини самостійно перемогла ВІЛ. Торік у США 67-річна мешканка Сан-Франциско Лорін Вілленберг вилікувалась від вірусу імунодефіциту без терапії.

Дослідники кажуть, що це відкриття допоможе створити потенційне лікування для 38 мільйонів людей, які живуть із інфекцією.

У світі є ще дві людини, які вилікувалися від ВІЛ. Це Тімоті Рей Браун, також відомий як "берлінський пацієнт", і "лондонський пацієнт" Адам Кастільєхо.

Рей Браун пройшов процедуру пересадки кісткового мозку у 2007 році. Донор мав рідкісну генетичну зміну, що викликала імунітет до ВІЛ. Браун помер у 2020 році.

У Адама Кастільєхо діагностували гострий мієлобластний лейкоз. Йому пересадили стовбурові клітини спинного мозку від донора з рідкісною мутацією одного з генів, що захищала від ВІЛ.

Медики зазначають, що на відміну від цих двох пацієнтів, ні Лорін Вілленберг, ні жителька Есперанса, ім'я якої не називають, не піддавалися хірургічному втручанню.

Нагадаємо, що Moderna розробила вакцину проти ВІЛ.

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