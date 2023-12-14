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Другий за ніч невідомий безпілотник намагався долетіти до Москви

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Другий за ніч невідомий безпілотник намагався долетіти до Москви

Безпілотник рухався у бік столиці РФ / Фото: ТСН.ua

Росіяни збили безпілотник

У ніч проти 14 грудня 2023 року у Росії було виявлено та припинено "силами ППО" ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви (у Наро-Фомінському міському окрузі).

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у соціальних мережах. 

Мовляв, руйнувань та постраждалих після падіння уламків, за попередньою інформацією, також немає.

Зауважимо, що перше повідомлення про політ першого невідомого безпілотника з'явилося у Мережі буквально кілька годин тому. 

Нагадаємо, що раніше українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ, який відбувся напередодні. 

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Перегляди
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