Другий за ніч невідомий безпілотник намагався долетіти до Москви

У ніч проти 14 грудня 2023 року у Росії було виявлено та припинено "силами ППО" ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви (у Наро-Фомінському міському окрузі).

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у соціальних мережах.

Мовляв, руйнувань та постраждалих після падіння уламків, за попередньою інформацією, також немає.

Зауважимо, що перше повідомлення про політ першого невідомого безпілотника з'явилося у Мережі буквально кілька годин тому.

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Нагадаємо, що раніше українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ, який відбувся напередодні.

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