Другий замах на Трампа: експрезидент США розповів подробиці стрілянини

Ексочільник Білого дому і кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів подробиці другого замаху на нього. За його словами, він почув декілька пострілів під час гри у гольф.

Про це колишній президент США сказав понеділок, 16 вересня, під час розмови на X Spaces, пише CNN.

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"Я грав у гольф з кількома моїми друзями. Це було в неділю вранці. Було дуже тихо, дуже гарна погода, все було чудово, це приємне місце. І раптом ми почули постріли в повітря. Я припускаю, що, ймовірно, їх було чотири чи п'ять, і це звучало як кулі. Секретна служба відразу зрозуміла, що це кулі, і вони схопили мене", - пригадав він.

Трамп розповів, як агент побачив крізь кущі ствол рушниці.

"Він почав стріляти в ствол, почав стріляти в кущі. Бачив тільки дуло. Бачив тільки дуло. Виходячи з цього, він почав стріляти і біг до мішені, і стріляв багато, я маю на увазі, це були постріли, які ми чули", - додав він.

За словами Трампа, правоохоронним органам вдалося затримати збройного чоловіка за допомогою свідка, який бачив, як підозрюваний втік із кущів, і сфотографував його автомобіль.

"Цивільний виконав феноменальну роботу. Жінка. Я маю на увазі, хто б міг подумати, що ти можеш знімати тисячу разів так, скільки людей мали б розум, щоб піти за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки, щоб вони в кінцевому підсумку отримали, і ключем була ліцензія", - зауважив американський політик.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді на Дональда Трампа було скоєно другий замах. Сталася стрілянина поблизу поля для гольфу. За даними CNN, зловмисника затримано.

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