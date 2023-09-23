Другому у світі пацієнтові пересадили серце свині – фото

У США хірурги пересадили серце свині чоловікові – 58-річному ветерану військово-морського флоту Лоуренсу Фаусету. Чоловік став другим у світі пацієнтом, який пройшов через подібну операцію.

Про це пише Medicalxpress.

Вже через два дні після пересадки серця Лоуренс Фаусет почав жартувати і міг сидіти в кріслі.

Як розповіли лікарі медичного центру Університету штату Меріленд (UMMC), які провели операцію з пересадки серця, чоловікові загрожувала смерть через серцеву недостатність, однак через інші проблеми зі здоров’ям йому не могли трансплантувати серце від донора-людини.

"Я буду чіплятися за життя зубами і нігтями, боротися за кожен подих, який зможу зробити", - каже Лоуренс Фаусет.

Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для 58-річного Лоуренса Фаусета.

Та ж сама команда медичного центру Університету штату Меріленд минулого року здійснила першу у світі трансплантацію генетично модифікованого серця свині Девіду Беннету, який прожив лише два місяці.

Лікарі зазначили, що попри те, що перший пацієнт помер, вони отримали досвід і хочуть спробувати ще раз.

Американські хірурги проводять трансплантацію серця свині чоловікові / Фото: Medicalxpress

У США існує величезна нестача людських органів для трансплантації. Минулого року в країні було проведено понад 4100 трансплантацій серця. Це рекордна кількість, але пропозиції настільки обмежені, що операції пропонують лише пацієнтам із найкращими шансами на довготривале виживання.

Нещодавно вчені з інших лікарень перевіряли свинячі нирки та серця в донорських людських тілах, сподіваючись дізнатися достатньо, щоб розпочати офіційні дослідження так званих ксенотрансплантатів.

Для того, щоб отримати дозвіл на операцію Лоуренсу Фаусету дослідникам Меріленда потрібен був спеціальний дозвіл Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Медики подали до відомства 300 сторінок документів з описом операції.

У своїй заяві дружина Лоуренса написала: "У нас немає жодних очікувань, окрім надії на те, що у нас буде більше часу побути разом. Хоча б час на те, щоб посидіти на веранді та випити кави разом".

Після минулої трансплантації серця від свині людині вчені виявили ознаки вірусу свині, що ховається в серці, і тепер у них є кращі тести для пошуку прихованих вірусів.

Вони також внесли деякі зміни в ліки, які приймає пацієнт після операції. До того ж Фаусет, хоч і мав останню стадію серцевої недостатності, але його стан був кращим, ніж у попереднього пацієнта.

На цей час його нове серце функціонує добре без будь-яких допоміжних механізмів, повідомили в лікарні.

"Це просто неймовірне відчуття – бачити, як це свиняче серце працює в організмі людини", – сказав доктор Мухаммад Мохіуддін, експерт із ксенотрансплантації Мерілендської групи.

Утім, він зазначив, що не хоче нічого прогнозувати.

"Будемо сприймати кожен день як перемогу і рухатися вперед", – додав він.

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