Друг Орбана і один з найбагатших людей в країні: Андрей Бабіш став прем’єром Чехії — деталі

Новий прем’єр Чехії Андрей Бабіш / © Associated Press

Реклама

Президент Чехії Петро Павел призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша прем’єр-міністром.

Про це стало відомо 9 грудня, передає cesky.radio.

У вівторок вранці на Празькому граді президент Чехії Петро Павел призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша прем’єр-міністром.

Реклама

Що відомо про нового прем’єр-міністра Чехії

Бабіш повертається на цю посаду після майже чотирьох років. Решту складу уряду, який формуватимуть партії ANO, SPD та «Мотористи», президент має намір призначити протягом приблизно тижня.

Як вже йшлося раніше, Чехія переглядатиме свій підхід до підтримки України. Новий прем’єр може відмовитися від військової допомоги Києву.

Водночас президент країни зазначив, що призначення Бабіша відображає волю виборців. Він нагадав Бабішу про необхідність вирішити конфлікт інтересів, пов’язаний із його бізнес-активами.

Петро Павел також підкреслив, що Чехія перебуває у складному безпековому та економічному контексті, і прем’єру доведеться вирішувати низку проблем, які можуть бути непопулярними у суспільстві. Для цього, за словами президента, будуть потрібні не лише візія та рішучість, а й збереження стабільних відносин у ЄС та НАТО.

Реклама

Президент також відзначив, що Бабіш дотримався домовленості та перед призначенням публічно оголосив про спосіб врегулювання свого конфлікту інтересів через володіння холдингом Agrofert. Павел висловив упевненість, що протягом наступних 30 днів лідер ANO успішно завершить це питання.

Своєю чергою Бабіш подякував президенту за призначення.

«Обіцяю всім громадянам, що боротимусь за їхні інтереси не лише вдома, а й у всьому світі. Зроблю максимум для виконання програмної заяви уряду та для того, щоб Чеська Республіка стала найкращим місцем для життя на планеті», — заявив новий прем’єр.

Бабіш, який на початку вересня відсвяткував 71-й день народження, стає найстаршим політиком в історії, що очолив уряд Чехії.

Реклама

Як власник Agrofertu (найбільший чеський агропромисловий, харчовий та хімічний концерн — ред.) та інших компаній він належить до найбагатших та найвпливовіших підприємців Чехії.

Зазначимо, що хоч Андрей Бабіш є другом прем’єра Угорщини Віктора Орбана, його заяви про Україну та війну Росії доволі обережні, принаймні поки що.

Зокрема, Бабіш заявляв, що «Україна не готова до ЄС (вступу — ред.), бо спершу треба закінчити війну».

Нагадаємо, в листопаді новий спікер Палати депутатів Чехії, лідер ультраправої антиєвропейської та антинатовської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура, відзначив своє обрання на посаду демонстративним зняттям з будівлі парламенту українського прапора.