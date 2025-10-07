Друг Путін "дуже розчарував": Трамп визнав, що війна в Україні складніша за Близький Схід

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований диктатором Путіним.

Про це глава Білого дому заявив на зустрічі із прем’єром Канади Марком Карні.

Трамп знову повторив, що на війні в Україні щотижня гинуть понад 7 тисяч військових, назвавши це «божевіллям».

Реклама

Президент США зізнався, що вважав врегулювання війни в Україні «одним з найпростіших питань». Також Трамп вкотре нагадав, що має «дуже хороші взаємини з Путіним».

«Я думав, що це буде просто… Я був дуже розчарований ним, тому що вважав, що це можна буде легко врегулювати… Але, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід. Подивимося, що станеться на Близькому Сході», — підсумував він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що вже ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні.

Речник диктатора Пєсков прокоментував, як РФ ставиться до такого рішення.