Друг Путіна Шредер закликав повернути до Європи російський газ: Київ відреагував миттєво і жорстко

Кремлівський диктатор Володимир Путін та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер / Архівне фото

Реклама

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, відомий своїми тісними зв’язками з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, розкритикував відмову Німеччини від російських енергоносіїв.

Про це він написав у колонці видання Berliner Zeitung.

Що запропонував Шредер

У статті під назвою «Я турбуюся про майбутнє нашої країни» ексканцлер назвав відмову від дешевої енергії «сумнівною» та закликав повернутися до старих схем, які він сам і будував.

Реклама

Шредер прямо заявив, що не бачить нічого поганого в залежності від Москви.

«Тому я й надалі вважаю правильним те, що я просував за часів свого канцлерства: безпечне та надійне постачання дешевої енергії з Росії… Ганити це — просто безглуздо. Навпаки: нам потрібні такі форми співпраці з Росією», — заявив Шредер.

Він також виступив проти «демонізації» країни-агресорки, ігноруючи воєнні злочини росіян в Україні.

«Я проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія — це не країна варварів, а країна з великою культурою», — написав Шредер, додавши, що нинішня політика Німеччини нібито лише «риє глибокі окопи замість того, щоб будувати мости».

Реклама

Жорстка відповідь Києва

Реакція українського дипломатичного відомства була миттєвою. Речник МЗС України Георгій Тихий у мережі X нагадав, що саме політика Шредера допомогла Кремлю підготуватися до війни, зробивши Європу залежною від російського газу.

«У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні ця голка стирчить лише з нього самого», — йдеться у заяві.

Тихий завершив відповідь риторичним питанням до ексканцлера, натякаючи на його фінансові інтереси в російських компаніях: «Від нього тхне російським газом, а на його руках — українська кров. Рублики все ще капають?»

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив, якою має бути послідовність дій щодо закінчення війни в Україні та досягнення миру. Втім, він скептично налаштований щодо згоди з боку Росії.