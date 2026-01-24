Друге вбивство у Міннеаполісі: міграційні агенти продовжують жорсткі репресії

Федеральні агенти у Міннеаполісі / © Associated Press

У суботу, 24 січня, федеральні агенти під час посилених заходів міграційного контролю убили ще одну людину в місті Міннеаполісі. Цього разу застрелили чоловіка, особу якого не розголошують. Раніше від куль співробітників міграційної служби загинула 37-річна жінка.

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міністерства внутрішньої безпеки, убитий чоловік начебто був озброєний пістолетом із двома магазинами.

На відео, що поширюється в соціальних мережах та транслюється на кабельних новинних каналах, видно, як люди в масках і тактичних жилетах борються з чоловіком на засніженій вулиці, після чого лунають постріли.

На відео чоловік падає на землю, і чути ще кілька пострілів.

Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав до негайного припинення імміграційних операцій, які проводить адміністрація президента Трампа в цьому штаті.

Він повідомив, що мав розмову з Білим домом «після чергової жахливої стрілянини, скоєної федеральними агентами».

«Це огидно. Президент повинен припинити цю операцію. Вивести тисячі жорстоких, непідготовлених офіцерів з Міннесоти. Негайно», — написав губернатор штату у мережі Х.

Тіна Сміт, сенаторка США від штату Міннесота, назвала стрілянину «катастрофічною».

Чиновники Міннеаполіса закликали до спокою, поки триває розслідування інциденту.

Стрілянина спровокувала зіткнення між федеральними агентами та понад 100 протестувальників, які вимагали припинення федеральних операцій.

На відео з цього району видно, як імміграційні агенти застосували сльозогінний газ проти зростаючого натовпу.

За інформацією NBC News, жертвою федеральних агентів став 37-річний білий чоловік з Міннеаполіса, громадянин США. У нього був офіційний дозвіл на зброю і раніше він не притягувався до відповідальності, окрім штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, після вбивства 37-річної жінки, скоєного 8 січня співробітником Служби імміграційної та митної поліції США (ICE), сотні протестувальників вийшли на вулиці у Міннеаполісі.