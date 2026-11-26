Росія може атакувати країни Балтії / © Associated Press

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Пряме зіткнення Росії з НАТО, зокрема з Естонією, на тлі напруженості в Балтійському регіоні виключати не можна.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Коментуючи загострення ситуації поблизу Калінінграда та в Балтійському морі, Ступак звернув увагу на присутність там бази російського Балтійського флоту. За його словами, російські військові кораблі допомагають супроводжувати судна тіньового флоту РФ.

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«Тіньовий флот, який рухається в Балтійському морі, доволі часто супроводжується саме військовими кораблями», — зазначив експерт.

Він нагадав про торішній випадок, коли німецькі прикордонники намагалися затримати одне із суден тіньового флоту. Тоді на допомогу йому прибули російський військовий корабель і винищувач.

Ступак пояснив, що дії європейських держав спрямовані, зокрема, на зменшення напруженості в регіоні та обмеження можливостей Росії використовувати тіньовий флот. Ідеться про посилення контролю над переміщенням таких суден, щоб ускладнити постачання військових комплектувальних і цивільних товарів до РФ.

«Тобто це спроба частково зняти напругу в цьому регіоні, змусити росіян обмежувати пересування кораблів тіньового флоту і таким чином трішки підрізати їхні спроможності: забезпечення військовими комплектуючими, цивільними товарами. Щоб європейці могли простіше, можливо, затримувати тіньовий флот, щоб ніхто не втручався в їхню роботу», — пояснив він.

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За словами колишнього співробітника СБУ, Калінінградська область завжди була вразливим місцем для Кремля.

«Бо це ексклав, тобто територія, яка не має спільного кордону з Російською Федерацією, навіть із Білоруссю не має. Оточена ворожими країнами НАТО, як вони це показують. І вони завжди вважали, що європейці в будь-який момент спробують обрізати забезпечення морем, суходолом, і цей ексклав в один момент впаде», — наголосив експерт.

Він додав, що Москва побоюється можливої блокади регіону, тому регулярно моделює кризові ситуації та перевіряє готовність до них. Зокрема, російська сторона оцінює, скільки часу Калінінград зможе функціонувати, якщо Литва припинить залізничне сполучення для перевезення товарів до області.

Водночас Калінінград має для Росії і військове значення. Його географічне розташування поблизу європейських держав дає змогу розміщувати там озброєння та створювати додаткові загрози для країн регіону.

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Ступак також пояснив, що невдоволення Росії позицією Естонії пов’язане з підтримкою Таллінном українських ударів по кораблях у Балтійському морі.

«І росіянам це страшно не сподобалося. Тому це викликало їхню страшенну реакцію, страшенне обурення, плюс погрози війною. Ми не знаємо, чи готові вони до війни, але про війну говориться вже дуже багато в цьому регіоні», — зауважив він.

Відповідаючи на запитання про ймовірність переростання напруженості в прямий військовий конфлікт Росії з НАТО, зокрема з Естонією, експерт не став відкидати такого сценарію.

«Я не хочу нікому бажати такої війни, як у нас. Але все може бути. І на що наважиться особисто Путін — тільки один Бог знає», — сказав Ступак.

Він також прокоментував аргумент про те, що відкриття другого фронту не відповідає інтересам Росії. За словами експерта, напад на Україну також мав би обернутися для Москви значними економічними втратами через санкції та міжнародні обмеження.

Однак це не зупинило Кремль від початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів країн НАТО, створює нові армійські угруповання та перевіряє можливості протиповітряної оборони Альянсу.

Ми раніше інформували, що британські фахівці попередили про нову тактику Кремля, яка може поставити під удар неочікувані об’єкти в Європі.

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