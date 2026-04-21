Другий фронт зіграє на руку Україні: експерт оцінив наслідки можливого удару РФ по Сувальському коридору

Можливий удар РФ по Сувальському коридору стане для росіян пасткою

Реклама

У разі спроби російської армії захопити Сувальський коридор сили НАТО здатні миттєво ізолювати Калінінградську область та повністю знищити флот РФ на Балтиці. Відкриття такого другого фронту в Європі стане фатальною помилкою для Кремля, адже це дозволить українським військовим набагато швидше звільнити свої окуповані землі.

Такі наслідки гіпотетичного російського вторгнення до країн Балтії описав полковник запасу та член Асоціації полковників Литви Вайдотас Малініоніс в коментарі для «Київ24».

Сувальський коридор — найкоротший транспортний шлях між Білоруссю та російським ексклавом — Калінінградською областю.

Захист Литви та плани швидкого реагування

Оцінюючи готовність Альянсу до можливої ескалації, литовський військовий зазначив, що на території його країни вже перебувають потужні іноземні контингенти, зокрема американський танковий батальйон та німецька бригада. За його словами, Вільнюс постійно координує свої оборонні дії з сусідньою Польщею, з якою вони розділяють відповідальність за безпеку Сувальського коридору.

Реклама

Крім того, командування НАТО має чіткі плани захисту, які постійно переглядаються, та тримає напоготові спеціальний контингент для максимально швидкого реагування на будь-які загрози.

Втрата Калінінграда та шанс для України

Експерт визнав, що Сувальський коридор дійсно вважається найуразливішою ділянкою зовнішніх кордонів Альянсу. Військовий пояснив, що у разі початку російської агресії сили НАТО зможуть дуже легко та швидко заблокувати невелику Калінінградську область, після чого Росія одразу втратить і цю територію, і весь свій флот у Балтійському морі. Єдиним ризиком у цій ситуації, зауважив полковник, залишається можливе сповільнене ухвалення рішень з боку західних політиків.

На думку Малініоніса, для Москви такий крок є надзвичайно ризикованим, оскільки відкриття другого фронту неминуче зіграє на руку Києву. Він упевнений, що Україна обов’язково скористається цим вікном можливостей, щоб значно легше та швидше вибити окупантів зі своїх територій, поки увага та ресурси РФ будуть розпорошені.

Нагадаємо, заява Патрушева розкрила, що Росія готує нове вторгнення одразу на два напрямки. Кремль може готувати провокації та порушення повітряного простору країн НАТО під приводом «відповіді» на удари українських безпілотників.