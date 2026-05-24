Другий напад за місяць: акула розірвала чоловіка

Біля північно-східного узбережжя Австралії 39-річний чоловік загинув унаслідок нападу акули.

Про випадок пише dailystar.co.uk.

Інцидент трапився поблизу популярної прибережної зони, де рятувальні служби отримали повідомлення про напад хижака на людину. На місце події прибули медики та рятувальники, однак врятувати постраждалого не вдалося.

Місцева влада тимчасово закрила пляжі в районі інциденту та попередила мешканців і туристів про підвищену небезпеку у воді.

Це вже другий напад акули в Австралії цього місяця. 16 травня акула вкусила 38-річного чоловіка біля острова поблизу Перта на заході.

За інформацією природоохоронних груп, в Австралії щороку відбувається близько 20 нападів акул, але більшість із них не є смертельними. Смерть від утоплення на пляжах країни трапляється набагато частіше.

