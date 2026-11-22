Контейнеровоз ASCALON / © Marine Traffic

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Поблизу лівійського порту Бенгазі внаслідок атаки морських безпілотників міг зазнати серйозних пошкоджень російський контейнеровоз ASCALON, який перебуває під санкціями США. Судно, ймовірно, використовували для перевезення військових вантажів.

Про окрему атаку на комерційне судно повідомляє Associated Press, а можливу ідентифікацію контейнеровоза оприлюднили OSINT-аналітики.

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За даними MarineTraffic, ASCALON вийшов із порту Балтійськ у Калінінградській області Росії. Вісім днів тому судно помітили поблизу Гібралтару, після чого його місцеперебування перестала фіксувати система автоматичної ідентифікації AIS.

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Україна вважає, що контейнеровоз залучений до перевезення зброї. Ймовірно, він є одним з учасників так званого «Сирійського експреса» — маршруту постачання військових вантажів із російських портів у Чорному морі до Сирії через Босфор.

Компанія перебуває під санкціями США.

За інформацією Associated Press, у неділю ввечері місцеві медіа повідомили про влучання морського безпілотника в комерційне судно поблизу порту Бенгазі. Подробиць щодо його назви, характеру пошкоджень і можливого вантажу тоді не наводили.

Раніше того ж дня атаки зазнав російський військовий корабель на військово-морській базі в Бенгазі. За словами лівійських посадовців, унаслідок удару було серйозно пошкоджено корвет «Меркурій», на об’єкті виникла пожежа.

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За даними супутникових знімків, після атаки безекіпажних катерів російський військовий корабель затонув.

Нагадаємо, Росія використовувала корвет «Меркурій», який було знищено біля берегів Лівії, для супроводу перевезення військових вантажів та експорту зброї.

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