"Дружба" більше не потрібна: Угорщина знайшла заміну російській нафті

Нафтопровід Дружба / Архівне фото / © Associated Press

Реклама

Прямо напередодні зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента США Дональда Трампа угорська нафтопереробна компанія MOL несподівано заявила, що може отримувати більшу частину нафти через трубопровід з Хорватії. Така зміна риторики різко контрастує з попередньою позицією Будапешта.

Про це пише Bloomberg.

Різкий зсув у риториці Угорщини

Багато місяців прем’єр-міністр Віктор Орбан та керівництво MOL наполягали на тому, що Угорщина, яка не має виходу до моря, фактично не має альтернативи російським енергоносіям. Цей аргумент використовувався для того, щоб виторгувати для країни тимчасові винятки із санкцій Європейського Союзу, що дозволило Угорщині навіть наростити закупівлі російської сировини з моменту вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Зараз в Угорщині приблизно 90% імпорту сирої нафти становить саме російська сировина.

Реклама

Однак ця стабільна риторика раптом змінилася. Заява MOL була опублікована в її звіті про прибутки лише за кілька годин до зустрічі Орбана та Трампа у Вашингтоні, де угорський лідер прагнув домогтися для своєї країни виключення із потенційних санкцій США щодо російської нафти.

Альтернатива російській «Дружбі»

Компанія MOL, яка оперує нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, повідомила, що трубопровід з Хорватії, відомий як Адріатичний трубопровід, може стати реальною альтернативою у разі припинення постачання нафти через гілку російського нафтопроводу «Дружба», що проходить територією України.

«Якщо потоки сирої нафти через трубопровід „Дружба“ значно скоротяться, MOL може збільшити використання Адріатичного трубопроводу та забезпечити приблизно 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, які не мають виходу до моря», — зазначено у звіті компанії.

Раніше адміністрація Орбана послідовно применшувала роль цієї лінії постачання, посилаючись на технічні складнощі та суперечки щодо її пропускної спроможності.

Реклама

«Майбутнє MOL залежить насамперед від поступової відмови від російської сирої нафти. Зустріч Орбана з Трампом у Вашингтоні буде вирішальною у цьому відношенні», — написав у записці клієнтам аналітик Erste Bank Тамаш Плетцер.

Довгострокові виклики та несподівані проблеми

Навіть якщо Угорщина отримає бажані послаблення від США, Європейський Союз планує поетапно відмовитися від усього російського енергетичного імпорту після 2027 року, що вимагає від MOL незалежно від політики поступово згортати роботу з російською сировиною. Компанія «обережно просувається» з модернізацією своїх заводів, щоб розширити потужності для перероблення неросійської нафти.

Крім того, компанія зіткнулася з внутрішніми проблемами. Через велику пожежу на угорському нафтопереробному заводі MOL минулого місяця обсяг виробництва знизиться приблизно на 300 000 тонн на місяць, поки не будуть завершені ремонтні роботи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав Орбана своїм другом та розповів, чого той просив у США. Водночас Трамп заявив, що для Угорщини не буде зроблено винятку з застосованих санкцій проти експортерів російської нафти.