"Дружба" під ударом: Угорщина погрожує Україні енергетичною блокадою

Енергетичний шантаж? Угорщина погрожує Україні за атаку на нафтопровід «Дружба» / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна вдарила по нафтопроводу «Дружба» в Брянській області Росії.

Про це глава угорського МЗС написав у Facebook.

«Україна протягом ночі здійснила удар дроном по важливій станції розподільчої станції нафтопроводу Дружба в Брянській області, Росія», — стверджує він.

Сіярто нагадав, що по нафтопроводу «Дружба» Будапешт отримує сиру нафту. Тому обурився фактом удару і став шантажувати Україну поставками угорської електроенергії.

«Угорщина наразі є постачальником електроенергії номер один для України, без нас українська енергетична безпека стала б досить нестабільною. У зв’язку з цим останній напад України на трубопровід „Дружба“, який забезпечує Угорщину нафтою і, таким чином, відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки нашої країни, особливо обурливий», — написав міністр.

Таким чином Сіярто натякнув, що якщо Україна продовжить атакувати нафтопровід, Будапешт може припинити поставки електрики.

Він закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини та припинити атаки на шляхи транспортування енергоносіїв до Угорщини «у війні, до якої угорці, не мають жодного стосунку».

Нагадаємо, що Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка вирішила не ставати на бік України і відмовилася підписати спільну заяву на підтримку нашої держави.