- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 392
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружба з пліснявою: Лукашенко хоче вислужитися перед Путіним дивним подарунком
Лукашенко планує здивувати Путіна, подарувавши йому шмат вершкового сиру із зображенням Кремля.
У Мінську підготували “ексклюзивний” подарунок для кремлівського диктатора Володимира Путіна. Так, самопроголошений очільник Білорусі готується подарувати йому унікальний — “президентський” — сир.
Про це повідомила прессекретарка лідера Білорусі Наталія Ейсмонт, пишуть росЗМІ.
Вона заявила, що буцімто з «виконанням обіцянок» у білорусів все добре.
«У нас, як ви, я впевнена, знаєте, з виконанням обіцянок усе гаразд — три роки чекати не треба», — сказала Ейсмонт.
Лукашенко захоплено відреагував на назву сиру — «президентський».
«Можливо, це Путін — президент? Зроби тут, намалюй Кремль — і я йому подарую. Якщо передаси — я подарую», — зазначив Лукашенко.
Раніше на тлі дефіциту картоплі, що виник у Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко рекомендував громадянам скоротити споживання цього продукту.
«Один раз на тиждень, два — максимум, та й то запечену, пюре», — сказав він.
Лукашенко додав, що надмірне захоплення картоплею загрожує набиранням зайвої ваги, а запропонована ним дієта сприятливо позначиться на фігурі.
«Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в тіктоках, то худенькими не будемо», — сказав білоруський лідер, який давно має проблеми через свою огрядність.