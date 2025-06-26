ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
1 хв

Дружба з пліснявою: Лукашенко хоче вислужитися перед Путіним дивним подарунком

Лукашенко планує здивувати Путіна, подарувавши йому шмат вершкового сиру із зображенням Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

У Мінську підготували “ексклюзивний” подарунок для кремлівського диктатора Володимира Путіна. Так, самопроголошений очільник Білорусі готується подарувати йому унікальний — “президентський” — сир.

Про це повідомила прессекретарка лідера Білорусі Наталія Ейсмонт, пишуть росЗМІ.

Вона заявила, що буцімто з «виконанням обіцянок» у білорусів все добре.

«У нас, як ви, я впевнена, знаєте, з виконанням обіцянок усе гаразд — три роки чекати не треба», — сказала Ейсмонт.

Лукашенко захоплено відреагував на назву сиру — «президентський».

«Можливо, це Путін — президент? Зроби тут, намалюй Кремль — і я йому подарую. Якщо передаси — я подарую», — зазначив Лукашенко.

Раніше на тлі дефіциту картоплі, що виник у Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко рекомендував громадянам скоротити споживання цього продукту.

«Один раз на тиждень, два — максимум, та й то запечену, пюре», — сказав він.

Лукашенко додав, що надмірне захоплення картоплею загрожує набиранням зайвої ваги, а запропонована ним дієта сприятливо позначиться на фігурі.

«Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в тіктоках, то худенькими не будемо», — сказав білоруський лідер, який давно має проблеми через свою огрядність.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie