Дружба з пліснявою: Лукашенко хоче вислужитися перед Путіним дивним подарунком

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

У Мінську підготували “ексклюзивний” подарунок для кремлівського диктатора Володимира Путіна. Так, самопроголошений очільник Білорусі готується подарувати йому унікальний — “президентський” — сир.

Про це повідомила прессекретарка лідера Білорусі Наталія Ейсмонт, пишуть росЗМІ.

Вона заявила, що буцімто з «виконанням обіцянок» у білорусів все добре.

Реклама

«У нас, як ви, я впевнена, знаєте, з виконанням обіцянок усе гаразд — три роки чекати не треба», — сказала Ейсмонт.

Лукашенко захоплено відреагував на назву сиру — «президентський».

«Можливо, це Путін — президент? Зроби тут, намалюй Кремль — і я йому подарую. Якщо передаси — я подарую», — зазначив Лукашенко.

Раніше на тлі дефіциту картоплі, що виник у Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко рекомендував громадянам скоротити споживання цього продукту.

Реклама

«Один раз на тиждень, два — максимум, та й то запечену, пюре», — сказав він.

Лукашенко додав, що надмірне захоплення картоплею загрожує набиранням зайвої ваги, а запропонована ним дієта сприятливо позначиться на фігурі.

«Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в тіктоках, то худенькими не будемо», — сказав білоруський лідер, який давно має проблеми через свою огрядність.