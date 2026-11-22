Велика Британія / © Pexels

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Британські політики, які раніше підтримували Дональда Трампа, різко розкритикували президента США після його заяви про дружбу з Володимиром Путіним. Навіть представники правих партій, близьких до американського лідера, назвали його слова серйозною помилкою.

Про це повідомляє The Guardian.

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Причиною обурення стала публікація Трампа у Truth Social. Американський президент розмістив фотографію рукостискання з Путіним під час саміту в Китаї та підписав її: «Мій друг».

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Раніше Трамп уже називав очільника Кремля другом під час зустрічі в китайському Шеньчжені.

Навіть союзники Трампа виступили проти нього

Заступник лідера партії Reform UK Річард Тайс в ефірі Sky News назвав публікацію «жахом».

«Це просто неправильно на всіх рівнях. І це серйозна помилка. Путін — не наш друг. Він, як уже говорили інші, — кровожерливий диктатор. І в цьому ніхто не сумнівається», — наголосив політик.

Reform UK очолює Найджел Фарадж, який підтримує дружні відносини з Трампом. Однак Тайс визнав, що останнім часом розбіжностей між британськими правими та американським президентом стає дедалі більше.

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«Останнім часом побільшало ситуацій, коли ми явно з ним не згодні й відкрито про це говоримо. І, мені здається, розбіжності посилюються», — зазначив він.

Розкритикували Трампа й британські консерватори, які також підтримували його переобрання 2024 року.

Заступник лідерки Консервативної партії Кемі Баденох Алекс Бургхарт заявив, що допис американського президента його глибоко засмутив.

«Мені сумно і я пригнічений, тому що у світі, в якому я виріс, Сполучені Штати були захисниками свободи. Я побоююся, що ми можемо рухатися до світу, де це вже не так», — сказав він.

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Бургхарт також висловив побоювання, що великі держави можуть почати вважати окупацію сусідніх країн допустимою за схвалення Вашингтона.

Що думають британці про Трампа

За даними The Guardian, британські праві дедалі частіше дистанціюються від Трампа на тлі суперечок навколо його політики, зокрема щодо Ірану.

Опитування YouGov, проведене минулого місяця, показало, що лише 10% британців позитивно ставляться до Трампа, тоді як 86% — негативно.

На публікацію відреагував і британський міністр Геміш Фалконер, який назвав Путіна «м'ясником».

Він наголосив, що британське керівництво регулярно спілкується з президентом США та відкрито висловлює позицію Лондона щодо російського вторгнення в Україну.

Трамп знову назвав Путіна другом: що відомо

Нагадаємо, 21 листопада Дональд Трамп опублікував у Truth Social фотографію рукостискання з Володимиром Путіним, підписавши її великими літерами: «My Friend» («Мій друг»).

Це вже не вперше американський президент так називає очільника Кремля. Під час саміту в китайському Шеньчжені 19 листопада Трамп, побачивши Путіна, жартома запитав: «Хто це?», а потім додав: «Він мій друг».

Такі висловлювання викликали критику, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він наголосив, що Путін не є і ніколи не буде другом Польщі.

Водночас у своєму новому дописі Трамп не пояснив, чи пов'язана його заява про дружбу з будь-якими домовленостями, досягнутими під час переговорів у Китаї.

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