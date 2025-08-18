"Дружба" зламалася: як дві країни ЄС залишилися без російської нафти

Видобуток нафти / © Associated Press

Збройні сили України атакували об’єкти нафтової інфраструктури в Росії.

Внаслідок удару припинилися постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини, що викликало гнівну реакцію Будапешта.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

ЗСУ атакували російську нафтостанцію

У ніч проти 18 серпня українські Сили безпілотних систем атакували російську нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» в Тамбовській області.

Внаслідок удару на об’єкті виникла пожежа, через яку повністю припинилося подавання нафти через магістральний нафтопровід «Дружба».

Цей об’єкт є ключовим елементом економічної інфраструктури Росії та використовується для постачання окупаційних військ.

Словаччина слідом за Угорщиною залишилася без російської нафти

Після атаки ЗСУ було повністю зупинене постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини, повідомляє Reuters.

Своєю чергою словацький оператор Transpetrol підтвердив припинення подавання нафти.

«Наша компанія не володіє детальнішою інформацією про причину призупинення, яка перебуває за межами території Словацької Республіки», — йдеться у заяві компанії.

Раніше про припинення постачання російської нафти повідомляв міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто.

У своєму дописі на Facebook він зазначив, що російські фахівці працюють над відновленням трансформаторної станції. Також, за словами міністра, станцію пошкодили під час останньої атаки, і залишається очікувати, коли відновиться постачання нафти.

Угорщина звинувачує Україну

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід.

«Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, внаслідок чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива й неприйнятна!» — написав він у своєму дописі на Facebook.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто / © скриншот з відео

Дипломат заявив, що Брюссель і Київ давно намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, тому «все частіші напади України на нашу енергетичну безпеку також спрямовані на це».

Сіярто заявив, що Будапешт «хоче залишатися осторонь» війни, яку розвязала Росія проти України, і водночас пригрозив припинити продаж електроенергії з Угорщини.

Україна радить скаржитися в Москву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву голови МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Український дипломат нагадав угорському колезі, що саме Росія, а не Україна розпочала війну і відмовляється її закінчувати.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

За словами Сибіги, Угорщині роками нагадували про ненадійність Москви як партнера. Попри це, навіть після повномасштабного вторгнення Будапешт однаково доклав усіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії.

«Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві», — зазначив очільник МЗС України.

Раніше Волгоградський нафтопереробний завод «Лукойл» припинив роботу після атаки українських дронів.

