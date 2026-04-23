«Дружба» знову запрацювала: нафта пішла до Словаччини після паузи

Постачання нафти до Словаччини магістральним нафтопроводом «Дружба» відновлено після майже тримісячної перерви.

Про це повідомила міністерка економіки країни Деніса Сакова, передає Aktuality.sk.

За її словами, прокачування нафти відновилося в ніч на четвер — близько 02:00. Наразі сировина надходить відповідно до узгодженого графіка.

Раніше українська сторона розпочала технічне відновлення роботи трубопроводу, зокрема підвищення тиску та заповнення системи на своїй ділянці. Пошкодження «Дружби» сталися ще 27 січня на тлі війни РФ проти України, через що Словаччина та Угорщина тривалий час не отримували нафту цим маршрутом.

На цьому тлі прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше припускав, що відновлення постачань може бути пов’язане з політичними рішеннями, зокрема щодо фінансової допомоги Україні.

Перед відновленням прокачування Роберт Фіцо заявляв, що не виключає можливого припинення роботи «Дружби» після рішення ЄС про надання Україні кредиту у 90 млрд євро. За його словами, Братислава не підтримала цю позику та не бере в ній участі разом з Угорщиною і Чехією.

Раніше повідомлялося, що Фіцо погодився підтримати виділення Україні 90 мільярдів євро європейського кредиту, за умов роботи нафтопроводу «Дружба».

Також агентство Reuters, угорська нафтова компанія MOL подала заявку на транзит нафти через «Дружбу» після завершення Україною ремонтних робіт.