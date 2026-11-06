«Дружбі» кінець: як демократи планують покарати Трампа за дизельну оборудку з Путіним

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Вже майже місяць минув відтоді, як Трамп, після телефонної розмови з Путіним, оголосив про дизельну оборудку — постачання російського дизелю на світові ринки та його закупівлю самими Сполученими Штатами. Для цього американський президент навіть відмінив відповідні санкції, сподіваючись, що це допоможе знизити вартість пального напередодні проміжних виборів до Конгресу. Проте ціни на американських заправках стали ще більшими, а російський дизель так нікуди й не доїхав.

І навряд чи вже доїде. ТСН.ua писав, що відмінених Трампом санкцій недостатньо для того, щоб американські порти легально прийняли, а компанії — купили паливо з РФ. Ще у 2022 році Конгрес ухвалив законодавство, яке забороняє закупівлю США російських енергоносіїв. За даними міжнародних компаній, що відстежують морські перевезення та рух товарів, наразі йдеться про 6 танкерів із російським дизелем, які можуть прямувати до американських портів. Українські ЗМІ пишуть про 13 суден.

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Проте деякі з них вже змінювали свої маршрути. До прикладу, танкер із дизелем Leruo, який 16 жовтня вийшов із російського Приморська, пунктом призначення спочатку вказав Бразилію, потім змінив його на «атлантичне узбережжя», а згодом знову повернув Бразилію. Експерти попереджають, що легального механізму закупівлі американськими компаніями російського дизелю немає, бо закон чітко забороняє купувати «енергоносії російського походження».

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Як Трамп буде виплутуватися із сумнівної дизельної оборудки з Путіним? Та які розслідування в Конгресі йому влаштують демократи? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Після «блакитного цунамі» — взяття демократами більшості одразу в двох палатах Конгресу на проміжних виборах 3 листопада — республіканці намагаються дистанціюватися від Трампа. Поки на наступний день після виборів американський президент показував журналістам, як будується бальна зала в Білому домі, віцепрезидент Джей Ді Венс та губернатор Флориди Рон ДеСантіс публічно сказали, що призвело до такої нищівної поразки їхньої партії.

Це фактично програна Трампом війна в Ірані. Він це також частково визнав. Водночас, продовжував переконувати, що «якби його прізвище було в бюлетені, то перемога обовʼязково б була». Хоча ці проміжні вибори до Конгресу стали не просто особистим референдумом, а справжнім вироком, який Трампу винесли американські виборці. Тож зараз республіканці ще й швидко намагаються знайти цапа-відбувайла, серйозно обговорюючи відставку очільника Пентагону Піта Гегсета, щоб публічно «повісити» на нього відповідальність за Іран.

Республіканці чудово розуміють, що починаючи з січня 2027 року, коли запрацює новообраний Конгрес, демократи почнуть численні розслідування. Майбутній спікер Палати представників Хакім Джеффріс заявив, що корупція в адміністрації Трампа безпрецедентна, й демократи мають намір притягнути вільних до відповідальності. Річард Блюменталь, який очолить підкомітет Сенату з розслідувань, також заявив, що «щупальця корупції глибоко проникли в цю адміністрацію й збільшили витрати звичайних американців».

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Що демократи хочуть розслідувати:

криптовалютні та інші бізнесові проєкти родини Трампа, в тому числі з іноземними інвесторами; справу Епштейна — покійного американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини — чи були повністю оприлюднені матеріали;

рейди американської міграційної поліції, що призвели до вбивств людей;

почату без згоди з Конгресом війну в Ірані;

діяльність DOGE (департаменту ефективності уряду), який очолював Ілон Маск, масово скорочуючи держслужбовців і закриваючи такі програми, як USAID.

Українців у першу чергу цікавить, чи стануть демократи розслідувати стрімке зближення Трампа з Кремлем, зокрема оголошену ним за місяць до проміжних виборів до Конгресу дизельну оборудку з Путіним. Адже, попри нищівну поразку на виборах, президент США та його команда продовжують політику умиротворення Росії. Трамп та його зять і спецпредставник Джаред Кушнер заявили про підготовку угоди, яка «стосуватиметься не лише України, а й нової архітектури безпеки Європи».

Ще за два тижні до проміжних виборів до Конгресу комітет Сенату із закордонних справ закликав американські компанії, причетні до дизельної оборудки Трампа з Путіним, зберегти відповідну документацію, щоб надати її для розслідування. Пізніше група сенаторів направила листи до банків та портових організацій із аналогічним запитом. А Джеймі Раскін, демократ із комітету юстиції у Палаті представників, який переобрався на цих виборах, прямо вказав, що Трамп кидає Путіну, який продовжує війну проти України та постачає зброю Ірану, рятівне коло.

«Участь у будь-яких зусиллях, спрямованих на допомогу Путіну у продажу російського дизельного палива в США, є явним і небезпечним порушенням федерального закону (ухваленого Конгресом у 2022 році — Ред.). Ті, хто вирішує діяти таким чином, діють на свій страх і ризик, і будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону», — додав Раскін.

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За інформацією Financial Times, станом на зараз два танкери з російським дизелем — Talisman та Leruo — змінили пункт свого призначення й більше не вказують, що прямують до атлантичного узбережжя. Причому обидва судна підсанкційні. Третій танкер Agioi Fanendes, як пише FT, продовжує йти до США, проте подає сигнал «очікую вказівок». Водночас губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерілл попередила портових операторів про серйозні наслідки, якщо вони все ж прийматимуть російських дизель.

Крім цього, як пише CNN, демократи в Сенаті також хочуть ініціювати окреме розслідування щодо дій Ілона Маска, який обмежив роботу Starshield — військової системи супутникового зв’язку Starlink — для Сил оборони України. ТСН.ua вже писав, що це сталося 14 жовтня — через кілька днів після телефонної розмови Трампа з Путіним, коли президент США оголосив про дизельну оборудку з Росією. Тоді ж Сполучені Штати обмежили й обмін розвідданими з Україною, зокрема про пуски російської балістики.

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