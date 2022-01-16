Дружина хотіла виконати останню волю чоловіка: везла тіло на поховання і потрапила у ДТП

Дружина хотіла виконати останню волю чоловіка: везла тіло на поховання і потрапила у ДТП

Чоловіка хотіли поховати на малій батьківщині.

У Росії в ДТП загинула жінка, яка хотіла виконати останню волю чоловіка, який помер.

Про це пише видання "Комсомольська правда".

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Жінка везла тіло чоловіка до селища в Іркутській області з Кемеровської області. За її словами, чоловік хотів, аби його поховали на малій батькіщині.

Труну з тілом покійника доставили до аеропорту в Іркутську. Звідти до місця поховання її віз мікроавтобус-катафалк. Дорогою до місця поховання він зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинула дружина померло, його сестра, які перебуали у салоні, та водій мікроавтобуса.

За словами водія фури, автомобіль агентства ритуальних послуг виїхав на зустрічну смугу. Чому, не відом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у цій справі.

Як повідомлялося, біля села Сосновка, що під Новосибірськом, на 20-градусний мороз горе-матір викинула власне немовля. Дівчинці було лише 3 дні. На диво, дівчинка вижила. Згодом її терміново доставили до лікарні. Там оглянули і визнали повністю здоровою.

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