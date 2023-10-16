“Дружина і п’ятеро доньок на смерть розчавлені”: історія батька, який шукає сина в руїнах Афганістану після землетрусу

Мешканець Афганістану Нур Ахмад не знав, де ще шукати. Кілька днів після того, як потужний землетрус зрівняв з землею його село в Афганістані, він обшукував район у пошуках своєї сім'ї. Він копав під завалами, що колись були їхнім домом. Він прочісував травматологічні кабінети в обласній лікарні. Він двічі обшукав кожен мішок для трупів у морзі.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу The New York Times про чоловіка, який втратив свою родину через землетрус, але має надію знайти сина.

“Іскра надії”

Він знайшов свою дружину і п'ятьох маленьких доньок — усіх розчавлених на смерть. Але його 5-річного сина, Сардара, ніде не було. Зараз, лежачи під імпровізованим наметом біля того, що колись було його домом, 40-річний Ахмад розривається між незбагненним болем від втрати сім'ї і крихітною іскрою надії, що десь, якимось чином, його син все ще може бути живий.

“Я просто благаю Бога”, — сказав він.

Сардар — один із сотень людей, які досі вважаються зниклими безвісти більше тижня після першого з серії руйнівних землетрусів, що потрясли північний захід Афганістану. Сім'ї, які відчайдушно шукають відповіді, залишилися в болісній невизначеності, прагнучи знайти шлях уперед.

Victor J. Blue / The New York Times

Внаслідок землетрусу — найсмертоноснішого в Афганістані за останні десятиліття — загинуло близько 1300 людей і ще 1700 отримали поранення, більшість з яких мешкали лише в кількох селах, розташованих у пустелі вздовж кордону з Іраном. Те, що колись було купками будинків із сирцевої цегли, розташованих між схилами пагорбів, перетворилося на купи пилу, імпровізовані намети і свіжовикопані могили.

Живі чи мертві?

Як і Ахмад, багато чоловіків у цих селах були в Ірані, працюючи поденниками, коли сталися землетруси. Повернувшись додому, вони побачили, що їхні сім'ї та сусіди розкидані. Дехто залишився на місці, щоб розбирати завали, в той час як поранені були доставлені до лікарень і клінік. Інші шукали притулку в будинках родичів неподалік.

Минуло кілька днів, перш ніж багато хто з чоловіків возз'єднався зі своїми сім'ями. Але більше тижня після першого землетрусу Ахмад і десятки інших все ще відчайдушно шукали. Тут не беруть відбитки пальців і не проводять аналізи ДНК, щоб допомогти сім'ям знайти своїх зниклих безвісти близьких. Натомість вони значною мірою надані самі собі.

Для багатьох неможливість відповісти на таке елементарне питання, як живі чи мертві їхні близькі, лише посилює відчуття безсилля, яке вони відчували, коли земля здригалася під ними.

“Для цих людей це гірше, ніж якби вони знали, що їхні родичі загинули”, — сказала Фрешта Якубі, виконавча директорка Організації сталої допомоги в Афганістані, групи, яка допомагає сім'ям, що постраждали від землетрусів.

“Якщо ви не знаєте долю своїх близьких, вам здається, що ви помираєте щосекунди, що у вас є рана, яка не може загоїтися”, — додала вона.

“Дружина була моєю опорою”

Ахмад провів усе своє життя в селі Сея Ааб. Він ходив до початкової школи неподалік, а потім почав їздити до Ірану на заробітки, коли йому було 16 років, або, як він сам каже, “ще до того, як у мене з'явилася борода”. За його словами, він приєднався до десятків чоловіків з села на два-три місяці, збираючи, а потім продаючи металобрухт на околицях Тегерана. Він заробляв близько 200 доларів на місяць.

Похорон дитини в селі Сея Ааб. Близько 1300 людей загинули в результаті серії землетрусів, що сталися на північному заході Афганістану. Victor J. Blue / The New York Times

У 18 років він одружився з Фатімою, яку знав з дитинства. Вона була його опорою, здатною заспокоїти Ахмада, коли він переживав через гроші або страждав від болю через стару травму, отриману в автокатастрофі.

“Щоразу, коли я не відчував себе розслабленим, вона підходила і масажувала мої плечі, — розповідає він. — За останні 22 роки вона ніколи не скаржилася. Жодного разу”.

Він ненавидів залишати її та дітей, але в селі та околицях не було роботи. Поїздка до Ірану дозволила йому забезпечити їх достатньою кількістю їжі і, за його словами, поїхати до лікарні в разі потреби.

Кожного разу, коли він повертався додому, його зустрічали з радістю. Фарахназ і Шукрія, дві його найбільш непосидючі доньки, стрибали навколо нього, засипаючи його поцілунками. Його 65-річна мати завжди тричі обходила його навколо, перевіряючи, чи не схуд він.

“Я казав: “Ти моя мати, це я повинен тебе перевіряти”, — каже Ахмад.

Землетрус вщент зруйнував його село

Це було виснажливе, але стабільне життя. Аж ось трохи більше тижня тому, на околиці Тегерана, йому зателефонував інший чоловік з Сея Ааб і повідомив, що в селі стався сильний землетрус. Він кинувся шукати машину, щоб перевезти його через кордон до Афганістану. Він дзвонив Фатімі десятки разів. Вона не відповідала.

Ахмад приїхав до села пізно ввечері наступного дня, коли сонце низько висіло над пагорбами. Села вже не було.

Він почав несамовито копати біля місця, де стояв його будинок. Він покликав сусідів, щоб ті допомогли йому екскаватором. Він питав кожного: Де була Фатіма? Де його діти? У відповідь він отримував лише порожні погляди. Після кількох годин копання він подумав, що, можливо, їх врятували, і вирушив до найближчої лікарні в місті Герат.

Victor J. Blue / The New York Times

Біль від втрати

Там він ходив з палати в палату, перевіряючи відділення інтенсивної терапії, дитяче та пологове відділення. Потім, з ямою глибоко в животі, він пішов до моргу.

І там він знайшов 14-річну Фарахназ. Її обличчя було чистим, ніби вона спала, але життя залишило її карі очі — ті, які він завжди вважав схожими на його власні.

“Я почав цілувати її. Я подумав: “Слава Богу, принаймні вона не страждає”, — сказав Ахмад.

Далі він знайшов 6-річну Шукрію. Потім 12-річну Шахназ. Він не впізнав її побите обличчя, поки його двоюрідний брат не вказав йому на два передні зуби, які висіли довше за інші.

Після Шахназ була 10-річна Джина, його дружина. Його мати. І його наймолодша, 9-місячна Аміна, життя якої було таким коротким, що він ледве встиг її пізнати.

Горе було більш ніж приголомшливим. Стоячи в морзі, він відчував, що його світ зруйнувався.

В пошуках сина

Потім він згадав: Сардар, його син. Худорлявий 5-річний хлопчик, якого завжди любили старші сестри.

Ахмад ще раз оглянув тіла. Він побіг назад через лікарню. Чоловік попросив своїх сусідів, що вижили, копнути глибше землю на місці, де стояв його будинок, і перевірити найближчі клініки. Його думки звернулися до питань, які тепер поглинали його.

Чи вижив Сардар якимось чином? Чи сидів він під флуоресцентним білим світлом в іншій лікарні, гадаючи, де його батько? Чи хтось помилково забрав його тіло, думаючи, що це їхній власний хлопчик, і поховав його десь в іншому селі? Чи його, ніким не затребуваного, кинули в братську могилу?

Майже тиждень, що минув відтоді, як він уперше відвідав морг, Ахмад все ще шукає відповіді на ці запитання. За його словами, поки він не знайде Сардара, він застрягне в цьому підвішеному стані, ніби опинившись між живими і мертвими.

“Я не знаю, живий мій син чи мертвий, — сказав він. — Я не знаю свого майбутнього. Я взагалі нічого не знаю”.

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