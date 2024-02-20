Дружина Навального звинуватила Путіна у вбивстві чоловіка: як відреагували в Кремлі

У Кремлі відреагували на заяву вдови російського опозиціонера Юлії Навальної про те, що президент-диктатор Володимир Путін причетний до смерті її чоловіка Олексія.

Про це заявив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Він назвав безпідставними з винувачення Юлії Навальної. Мовляв, в адміністрації Путіна нема коментарів з цього приводу.

"Звичайно, це абсолютно голослівні, грубі звинувачення на адресу глави російської держави. Але враховуючи, що Юлія Навальна буквально кілька днів тому овдовіла, я залишу це без коментарів", - висловився Пєсков.

Відреагував речник Кремля і на слова Навальної про те, щ о тіло її чоловіка можуть не видати родині, аби приховати сліди якоїсь отрути. З його слів, з цією заявою він нібито не знайомий. Втім, її також називає безпідставною, а також нічим не підкріпленою та не підтвердженою".

Він заявив, що Росія не відповідатиме на запити ЄС щодо проведення міжнародного розслідування обставин смерті Олексія Навального.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

Представники російського опозиціонера зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим. Зокрема, Юлія Навальна повідомила, що знає "через що конкретно Путін убив Олексія".

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