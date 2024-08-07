Дружина порізала чоловіка, знайшовши пікантні фото "молодої жінки" – виявилося, що то була вона

Вона не впізнала себе в молодості.

У Мексиці дружина кинулася з ножем на свого чоловіка, виявивши його фотографії в ліжку з "молодою жінкою". Втім, нападниця не зрозуміла, що на світлинах була насправді вона.

Про це повідомляє Mirror.

Жінка, відома як Леонора, була заарештована після того, як сусіди повідомили поліції про крики з дому подружжя у Кахемі.

Її чоловіка Хуана було знайдено з множинними ножовими пораненнями на руках і ногах. Повідомляється, що Леонора натрапила на фотографії на мобільному телефоні Хуана і прийняла їх за доказ його невірності.

Під час жорстокого нападу вона, як повідомляється, також ображала його. На щастя, її чоловік зумів вирвати ножа.

Потім Хуан пояснив, що пікантні фотографії були зроблені в їхні ранні дні разом, що змусило Леонору впізнати себе у молодості. Він повідомив поліцію, що знайшов знімки у старому електронному листі та переніс їх на свій телефон.

Леонора / Фото: Yucatan Magazine

Як повідомляється, справу було передано до Міністерства у справах громадськості Генеральної прокуратури штату. Ступінь травм жертви залишаються поки що невідомими, але його терміново доправили до лікарні.

Нагадаємо, що відомо про тюрму, якою керують терористи. В'язниця, яку називають гіршою за пекло, розташована посеред пустелі в Чаді.

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