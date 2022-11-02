Дружина прессекретаря Путіна отримала мільйони рублів з бюджету РФ на льодове шоу в окупованому Луганську

Мюзикл у тимчасово окупованому Луганську має відбутися до 28 лютого 2023 року.
Дружина прессекретаря Володимира Путіна, олімпійська чемпіонка РФ Тетяна Навка, отримає майже 14,5 млн рублів за показ льодового мюзиклу "Руслан і Людмила" в тимчасово окупованому Луганську.
Про це повідомляє telegram-канал The Moscow Times.
Канал зазначає, що зазначений проєкт отримав грант від президентського фонду культурних ініціатив, який роздав мільярд рублів тим, хто підтримує війну та "інтеграцію" окупованих територій України.
Мюзикл у тимчасово окупованому Луганську має відбутися до 28 лютого 2023 року.
"Шоу, засноване на казці Олександра Пушкіна, має сприяти "відновленню єдиного культурного та мовного простору", - упевнені організатори.
Зазначається, що роль Людмили виконує олімпійська чемпіонка РФ Аліна Загітова.
Нагадаємо, стало відомо, що Путіна вже готують до нового президентського терміну. У Кремлі сподіваються, що до президентських виборів у Росії війну проти України буде закінчено.
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