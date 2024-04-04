Дружина Шредера розповіла, чому молилася, коли її чоловік зустрічався з Путіним

Перед тим, як ексканцлер ФРН зустрівся із Путіним, його дружина Со-Йон Шредер-Кім вела протокол переговорів з представником України Рустемом Умєровим у Стамбулі.

Дружина колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який у березні 2022 року відвідував Москву для зустрічі із російським президентом Путіним, розповіла, про що молилася, коли залишилася сама у готельному номері.

Про це йшлося у документальному фільмі, який демонстрували німецькі телеканали ARD та NDR напередодні 80-річного ювілею ексканцлера, передає видання Bild.

У фільмі описується епізод, коли українська влада звернулася до Герхарда Шредера з проханням виступити переговорником з президентом РФ Володимиром Путіним, який розпочав збройну агресію проти України. Це прохання було зумовлене дружніми стосунками колишнього канцлера Німеччини з кремлівським диктатором.

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9 березня 2022 року Шредер зі своєю дружиною Со-Йон Шредер-Кім на бізнес-джеті вилетів до Стамбула, де зустрівся з українським представником Рустемом Умєровим. Той передав йому умови, на які готовий Київ. Со-Йон Шредер-Кім вела протокол тих переговорів.

Потім подружжя вилетіло до Москви. Пара жодним чином не координувала свої дії із владою ФРН. Перед зустріччю з Путіним Шредер здав тест на коронавірус, а його дружина залишилася в готелі.

“Я була одна в номері готелю “Балчуг Кемпінскі” у Москві. А мій чоловік пішов на розмову з Путіним. Це був момент, коли можна було сподіватися, що настане мир. А мій власний чоловік пішов говорити тет-а-тет. Я християнка, тому мені довелося звернутись до Бога”, — пригадувала той день дружина Шредера.

Як відомо, переговори тоді так і не допомогли припинити війну РФ проти України.

Нагадаємо, нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову заявив, що його дружба з кремлівським диктатором Володимиром Путіним може "посприяти" припиненню війни в Україні.

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