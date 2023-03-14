Дружина зробила аборт, а її чоловік тепер судиться з жінками, які допомогли їй

Мешканець Техасу (США) Маркус Сільва подав до суду на трьох жінок через те, що вони допомогли його колишній дружині отримати таблетки для аборту. Чоловік вимагає від кожної з них компенсацію в розмірі одного мільйона доларів.

Про це пише BBC.

У судовому позові чоловік заявив, що жінки винні у смерті його дитини.

Як доказ, він надав скриншоти особистого листування колишньої дружини. У переписці жінки пропонували посилання на сайти, де можна купити таблетки для медикаментозного аборту. А одна з них допомогла доставити замовлення до Х'юстона, де проживало подружжя.

Його ексдружна Бріттні Сільва писала, що якщо Маркус дізнається про її вагітність, то спробує змусити її залишитись з ним.

У судовому позові стверджується, що виробника ліків також притягнуть до відповідальності, щойно його особу буде встановлено.

Пара офіційно розлучилась у лютому 2023 року, у них вже є дві доньки.

У позові вказано, що Бріттні дізналася про свою вагітність у липні 2022 року, після того, як Верховний суд США скасував конституційне право на аборт, але за місяць до того, як Техас ухвалив закон, що зробив аборт кримінальним злочином.

2021 року у Техасі ухвалили закон, що забороняє більшість абортів після шести тижнів вагітності. Це дало право громадянам у Техасі позиватися до медиків і навіть до членів родини, які підтримали жінку в здійсненні аборту плоду, старшого від шести тижнів, або навіть до приятеля жінки, який би відвіз її на авто для здійснення аборту.

Одним з адвокатів Маркуса Сільви став Джонатан Мітчелл. Саме він був автором закону про аборти у Техасі.

Нагадаємо, дівчина відмовилась виходити заміж за свого двоюрідного брата – родичі жорстоко помстилися.

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