Дружина зробила аборт, а її чоловік тепер судиться з жінками, які допомогли їй

Обурений чоловік вимагає три мільйона доларів компенсації.
Мешканець Техасу (США) Маркус Сільва подав до суду на трьох жінок через те, що вони допомогли його колишній дружині отримати таблетки для аборту. Чоловік вимагає від кожної з них компенсацію в розмірі одного мільйона доларів.
Про це пише BBC.
У судовому позові чоловік заявив, що жінки винні у смерті його дитини.
Як доказ, він надав скриншоти особистого листування колишньої дружини. У переписці жінки пропонували посилання на сайти, де можна купити таблетки для медикаментозного аборту. А одна з них допомогла доставити замовлення до Х'юстона, де проживало подружжя.
Його ексдружна Бріттні Сільва писала, що якщо Маркус дізнається про її вагітність, то спробує змусити її залишитись з ним.
У судовому позові стверджується, що виробника ліків також притягнуть до відповідальності, щойно його особу буде встановлено.
Пара офіційно розлучилась у лютому 2023 року, у них вже є дві доньки.
У позові вказано, що Бріттні дізналася про свою вагітність у липні 2022 року, після того, як Верховний суд США скасував конституційне право на аборт, але за місяць до того, як Техас ухвалив закон, що зробив аборт кримінальним злочином.
2021 року у Техасі ухвалили закон, що забороняє більшість абортів після шести тижнів вагітності. Це дало право громадянам у Техасі позиватися до медиків і навіть до членів родини, які підтримали жінку в здійсненні аборту плоду, старшого від шести тижнів, або навіть до приятеля жінки, який би відвіз її на авто для здійснення аборту.
Одним з адвокатів Маркуса Сільви став Джонатан Мітчелл. Саме він був автором закону про аборти у Техасі.
Нагадаємо, дівчина відмовилась виходити заміж за свого двоюрідного брата – родичі жорстоко помстилися.
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