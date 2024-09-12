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Дружині Макрона заплатять компенсацію за поширення чуток, що вона була чоловіком

Дружині Макрона заплатять компенсацію за поширення чуток, що вона була чоловіком

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

У соціальних мережах поширилися повідомлення про те, що Бріжит ніколи не існувала, а її брат Жан-Мішель змінив стать.

У четвер, 12 вересня, суд у Парижі зобов’язав двох жінок виплатити 8000 євро компенсації збитків першій леді Франції Бріжит Макрон за поширення в Інтернеті неправдивих чуток, що вона трансгендер.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Ще у грудні 2021 року Амандін Руа та Наташа Рей опублікували відео на YouTube, в якому стверджували, що дружина президента Франції була колись чоловіком на ім’я Жан-Мішель. Ця неправда стала вірусною за кілька тижнів до президентських виборів 2022 року та спонукала Макрона подати скаргу за наклеп.

У соціальних мережах поширилися повідомлення про те, що Бріжит ніколи не існувала, а її брат Жан-Мішель змінив стать і прийняв це ім’я. Дезінформація поширилася навіть у США, де Макрона висміяли у видаленому відео на YouTube перед проміжними виборами в листопаді.

Паризький суд присудив Амандін Руа та Наташі Рей виплатити загальні збитки у розмірі 8000 євро дружині президента та 5000 євро її братові Жану-Мішелю Троньо. Вони також отримали умовний штраф у розмірі 500 євро.

71-річна Бріжит Макрон не прийшла на судовий процес у червні та не була присутня на оголошенні рішення.

Нагадаємо, дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит Макрон подала скаргу до правоохоронних органів через поширення в Мережі чуток про те, що вона нібито трансгендер.

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