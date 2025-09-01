Гра закінчилася вбивством: чоловіка звинувачують у смерті друга

Зброя / © pixabay.com

Двоє друзів у Х’юстоні стріляли один в одного з гвинтівки, одягнувши кевларові шоломи. Один із них, Шон О’Доннелл, тепер звинувачується у вбивстві іншого — 34-річного Аарона Праута, громадянина Великої Британії.

Про це пише NY Post.

За даними офісу шерифа округу Гарріс, 17 серпня О’Доннелл був затриманий у своєму будинку в Х’юстоні. Друзі по черзі стріляли один в одного, використовуючи гвинтівку та куленепробивні шоломи. Під час цієї небезпечної «гри» Аарон Праут отримав смертельне поранення. Його доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Причина смерті Праута, який був у шоломі, поки незрозуміла. Відомо, що кевларові шоломи не гарантують стовідсоткового захисту. Шериф округу Гарріс Ед Гонсалес висловив своє здивування, назвавши ситуацію «важко повірити, що двоє так званих друзів по черзі стріляли один в одного… в житловому районі».

Тип гвинтівки та відстань між чоловіками під час стрілянини не розголошуються. О’Доннеллу вже пред’явили звинувачення у вбивстві, і наразі він перебуває у в’язниці округу Гарріс.

