Дружня до Росії країна оголосила масову мобілізацію: що відбувається

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який належить до вузького кола «друзів Путіна», розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил. Таке рішення було ухвалене у відповідь на посилення військової присутності США в Карибському морі.

Про це повідомив міністр оборони країни Владімір Падріно Лопес, якого цитує CNN.

За його словами, йдеться про розгортання сухопутних, військово-повітряних, військово-морських та резервних підрозділів, які братимуть участь у масштабних навчаннях.

Міністр назвав оголошені президентом Мадуро маневри відповіддю на «імперіалістичну загрозу», що походить від Вашингтона.

У маневрах також буде задіяно Боліваріанську міліцію — резервні сили, сформовані з цивільних осіб ще за президента Уго Чавеса.

Метою військових навчань називають «оптимізацію командування, контролю та зв’язку» та зміцненні обороноздатності країни.

Як повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела та внутрішні документи, венесуельські військові почали готувати підрозділи для ведення партизанської війни: населенню почали роздавати зброю, хоча її гостро не вистачає навіть регулярній армії. Значна частина озброєння перебуває у експлуатації кілька десятиліть.

За інформацією Washington Post, раніше Каракас звернувся до Москви з проханням поставити 14 зенітних ракетних комплексів, провести ремонт винищувачів Су-30МК2, відновити вісім двигунів і п’ять радіолокаційних систем, а також надати логістичну підтримку.

Джерела видання також стверджували, що Венесуела веде переговори з Китаєм та Іраном про розширення військової співпраці, включаючи постачання систем виявлення, GPS-глушилок та далекобійних безпілотників.

Нагадаємо, 11 листопада ВМС США оголосили, що найбільший авіаносець країни — USS Gerald R. Ford - прибув у зону відповідальності Південного командування ЗС США, що включає більшу частину Латинської Америки.

Військова активність Сполучених Штатів у регіоні почала посилюватися ще у серпні. Вашингтон пояснює це необхідністю протидії наркотрафіку. Американські військові за останні тижні завдали кількох ударів по передбачуваних наркосудах у Карибському морі.

Вашингтон звинувачує президента Мадуро у зв’язках з наркокартелями та пропонує до 50 млн доларів за інформацію, яка сприятиме його затриманню.