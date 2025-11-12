- Дата публікації
Дружня до Росії країна оголосила масову мобілізацію: що відбувається
Міністр оборони Венесуели назвав оголошені президентом Мадуро маневри відповіддю на «імперіалістичну загрозу», що походить від Вашингтона.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який належить до вузького кола «друзів Путіна», розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил. Таке рішення було ухвалене у відповідь на посилення військової присутності США в Карибському морі.
Про це повідомив міністр оборони країни Владімір Падріно Лопес, якого цитує CNN.
За його словами, йдеться про розгортання сухопутних, військово-повітряних, військово-морських та резервних підрозділів, які братимуть участь у масштабних навчаннях.
Міністр назвав оголошені президентом Мадуро маневри відповіддю на «імперіалістичну загрозу», що походить від Вашингтона.
У маневрах також буде задіяно Боліваріанську міліцію — резервні сили, сформовані з цивільних осіб ще за президента Уго Чавеса.
Метою військових навчань називають «оптимізацію командування, контролю та зв’язку» та зміцненні обороноздатності країни.
Як повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела та внутрішні документи, венесуельські військові почали готувати підрозділи для ведення партизанської війни: населенню почали роздавати зброю, хоча її гостро не вистачає навіть регулярній армії. Значна частина озброєння перебуває у експлуатації кілька десятиліть.
За інформацією Washington Post, раніше Каракас звернувся до Москви з проханням поставити 14 зенітних ракетних комплексів, провести ремонт винищувачів Су-30МК2, відновити вісім двигунів і п’ять радіолокаційних систем, а також надати логістичну підтримку.
Джерела видання також стверджували, що Венесуела веде переговори з Китаєм та Іраном про розширення військової співпраці, включаючи постачання систем виявлення, GPS-глушилок та далекобійних безпілотників.
Нагадаємо, 11 листопада ВМС США оголосили, що найбільший авіаносець країни — USS Gerald R. Ford - прибув у зону відповідальності Південного командування ЗС США, що включає більшу частину Латинської Америки.
Військова активність Сполучених Штатів у регіоні почала посилюватися ще у серпні. Вашингтон пояснює це необхідністю протидії наркотрафіку. Американські військові за останні тижні завдали кількох ударів по передбачуваних наркосудах у Карибському морі.
Вашингтон звинувачує президента Мадуро у зв’язках з наркокартелями та пропонує до 50 млн доларів за інформацію, яка сприятиме його затриманню.